Skal vi på eltilsyn bremse eller støtte innovasjon?

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til nettdesk@tu.no

Rejlers Elsikkerhet utfører oppdrag for Det Lokale Eltilsyn (DLE) rundt om i landet. Vi kontrollerer flere hundre elektriske anlegg i private hjem og hos bedrifter hver eneste dag, for å forebygge brann og andre skader. Og hver dag finner våre elsikkerhetsingeniører feil, som potensielt er livsfarlige. På mange måter er vi livreddere.

De siste årene har tilsynsjobben vår endret seg. Vi er oftere i ukjent farvann. Vi ser anlegg som er helt nye for oss. Det kan være småskala energiproduksjon og småskala lagring, som solcelleanlegg og batterier. Produkter som er nye for elektrikere og installatører, og nye for oss som etterpå skal kontrollere anleggene.

Krevende tilsyn

Ta et eksempel. I Kongsberg har Circle K bygget en helt ny stasjon, der bilister kan få påfyll av strøm og drivstoff. De 12 hypermoderne laderne står i front, som stasjonens stolthet. Bensinpumpene er flyttet til baksiden. På taket er det solceller, tilknyttet et batterianlegg, som forsyner laderne, og deretter elbilene, med det ekstra puffet de trenger for å komme hele veien til hytta. Det er et fantastisk anlegg. Kanskje det mest moderne anlegget vi har her i landet. Prosjekteringen var krevende, forteller Glitre, som gjorde nybrottsarbeid sammen med det kanadiske selskapet. Og slike prosjekter gjør heller ikke tilsynsjobben enklere i fremtiden. For når farvannet er ukjent, hva skal man da se etter?

Et annet eksempel, i den andre enden av skalaen, er gjenbruk av elbilbatterier. Her finnes det mange variasjoner, blant annet de som kjøper opp brukte elbilbatterier og selger egenutviklede og sammensatte batteribanker. Hva er lov her? Hvem kan koble slike anlegg? Og hvordan er elsikkerheten ivaretatt? Og igjen – hvordan skal vi føre tilsyn her, når vi verken kjenner historikken til batteriet eller forutsetningene til de som har stått for koblingene, som ofte er amatørelektrikere.

Innovasjonen i vårt fag er en helt sentral brikke i det grønne skiftet

Sannheten er at teknologi og innovasjon har utviklet seg raskere enn våre kontrollørers kompetanse. Produkter blir utviklet før nye standarder er skrevet. Og vi på tilsyn ligger bakpå. Vi har ikke kart eller oversikt over terrenget vi møter ute, og jo mer radikal innovasjonen er, jo verre er det for oss å gjøre jobben vår.

Tettere samarbeid

Det ligger i tillegg en annen fare og ulmer. Kan tilsynet vi fører bli en gammeldags klamp om foten, som i verste fall hindrer teknologisk utvikling?

Det er i så fall en like stor katastrofe. Innovasjonen i vårt fag er en helt sentral brikke i det grønne skiftet vi nå står ovenfor. Jeg mener derfor at vi på tilsyn må dyrke frem og ønske innovasjon velkommen.

For å få til innovasjon, der elsikkerheten er ivaretatt, både underveis og i tiden etterpå, må vi som utfører tilsyn samarbeide enda tettere med myndigheter, brannvesen, produsenter og bransjen.

Teknologien har utviklet seg raskere enn våre kontrollørers kompetanse. Produkter blir utviklet før nye standarder er skrevet. Og vi på tilsyn ligger bakpå, skriver Jan Cato Hovde. Foto: Privat

Situasjonen i dag er at produkter er utviklet, uten at produktstandardene nødvendigvis er oppfylt. Eksempelvis kan en elektrisk installasjon være bygget i samsvar med for eksempel NEK 400, men bestå av produkter som ikke oppfyller de produktstandarder produktet er erklært å være i samsvar med.

Derfor må vi oppdatere standarder løpende, lære underveis og utvikle nye håndbøker for utførelse. La oss omfavne ny teknologi, og samtidig sørge for at vi ikke innoverer brannfeller, men gode, trygge og grønne anlegg for fremtida.

Da kan vi som driver med eltilsyn fortsatt være livreddere i jobben vår.

Jan Cato Hovde er medlem av NEKs standardiseringskomiteer for batteri og energilagring, solceller, elbil og sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.