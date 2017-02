Skal teste to-blads havvindmølle på Karmøy

Seawind Systems og Dr. techn. Olav Olsen skal sette opp en to-blads havvindturbin på Karmøy Metcenter.

Dette er den første 6,2MW toblads oppvindsturbinen spesielt utviklet for offshore anvendelser, skriver selskapet i en pressemelding.

Fra før har Statoil satt opp sin tre-bladede Hywind-vindmølle utenfor Karmøy.

Flytende betongfundamenter

– Høye kostnader for vindenergi er forbundet med at nåværende havvindsturbiner er modifiserte versjoner av tunge tre-bladede landbaserte turbiner. Disse er ikke optimalisert for offshore bruk eller spesielt tøft klima, sier Martin Jakunowski, CEO i Seawind.

Olav Olsen bidrar med designet av turbinens bunnfaste, flytende betongfundamenter. Selskapet er tungt involvert i offshore og marine konstruksjoner. Blant annet var de med å utvikle betongplattformene i Nordsjøen.

– Lavere energikostnader

Denne vindmøllen skal settes opp utenfor Karmøy. Foto: Illustrasjon: Seawind Systems

Ifølge produsent Seawind Systems har turbinen et fleksibelt oppheng og en retningskontroll som reduserer kost, vekt og behov for vedlikehold. Det skal føre til lavere energikostnader.

Videre har turbinhuset et helikopterdekk for å bringe personell og utstyr om bord i vanskelige værforhold.

Byggingen av pilotturbinen koster i underkant av 30 millioner euro, rundt 270 millioner kroner, ifølge Sysla. Tilknyttede partnere, som Olav Olsen, skal bidra med nødvendig arbeid, samtidig som det vil søkes om lån fra Enova.

Turbinen skal etter planen bygges i 2018.