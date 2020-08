Skal motvirke koronavirus: Nå lanseres batteridrevet ansiktsmaske

Munnbeskyttelsens være eller ikke være er et hett tema. Men hvis vi lar den debatten være og ser på hvilke alternativer som er der ute, handler det vanligvis om ganske lavteknologiske løsninger. LG ønsker å endre på detet og presenterer nå den bærbare Puricare luftrenser – en ansiktsmaske som designmessig ser ut som noe Hollywoods sci-fi-regissører ønsker å få tak i.

Ansiktsmasken er basert på teknologien som LG har utviklet for forskjellige luftrensere i hjemmet og på kontoret. Den er utstyrt med doble hepafiltre, vifter og UV-lys-sterilisering.

Hjelper med innånding

Ifølge den koreanske produsenten skal masken merke seg brukerens pustesykluser og justere viftene for å synkronisere dette. Dette betyr at de øker hastigheten for å hjelpe til med innånding, og omvendt for å redusere motstanden ved utpust.

I tillegg er masken utstyrt med UV-lys som vil drepe bakterier.

Teknisk er ikke særlig mer avslørt om den høyteknologiske masken, men LG sier at systemet drives av et 820 mAh batteri. Det skal gi opptil åtte timers driftstid i lavintensivt modus og to timer hvis systemet kjører med full effekt.

Ingen informasjon om effektiviteten

Masken kommer med et spesialetui der batteriet kan lades og som er koblet til LGs smarttelefon-app. Sistnevnte betyr at den sender en melding til telefonen når det er på tide å bytte filter.

Alt høres veldig flott ut, men foreløpig er det ingen informasjon om hvor effektiv LGs løsning er i beskyttelsen mot covid-19. Teknologigiganten har heller ikke avslørt hva et eksemplar kan koste, men har bare nevnt at de vil bli solgt mot slutten av året i utvalgte markeder.

