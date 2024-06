Skal kjøre verdens første taubåt på ammoniakk ned Hudson River

Ukens Teknisk Sett er med managing director Christian Berg i Amogy Norway. Amogy ble startet så sent som i 2020 av fire doktorgradsstudenter fra MIT. Forretningsideen var å utnytte ammoniakk for å gjøre vanskelige prosjekter klimavennlige.

For tunge sektorer

For selv om verdens bilpark kan løse utslippsutfordringene ved å bruke batterielektriske løsninger, er det – i hvert fall foreløpig – verre med spesielt kraftkrevende sektorer som for eksempel skipsfart, tungtransport, tunge anleggsmaskiner og luftfart.

Men også disse «tunge» sektorene må finne utslippsfrie energibærere. Og det er her ammoniakk kommer inn. Gassen har fått sin plass som interessant energibærer fordi det er en god måte å frakte hydrogen på. Og løsningen skilter i tillegg med høy energitetthet.

I flytende form

Ammoniakken (NH 3 ) fraktes i flytende form og omgjøres – eller «crackes» – til hydrogen (H 2 ) før den fôres til brenselsceller som igjen omdanner hydrogenet til elektrisistet.

Det er nettopp denne omdanningen fra ammoniakk til hydrogen som er Amogys kjernevirksomhet og som de fire Phd-ene fra MIT mener de har løst på en unik og ikke minst effektiv måte. For det er svært viktig for prosessen at det ikke går for mye energi tapt på veien fra ammoniakktanken til elektromotoren(e).

I løpet av få år har Amogy testet sitt konsept på en flyvende drone, en traktor og en tung lastebil. I sommer kommer den virkelige testen, der en taubåt skal få testet systemet på selveste Hudson-elven i New York. Skulle dette lykkes, vil markedet kunne ligge åpent for en storskala-satsing innen den utslippstunge skipsfartssektoren.

Uslåelig norsk kombo

Årsaken til at Amogy allerede har et norsk datterselskap, er at det allerede produseres ammoniakk her til lands og at Norge jo er en fremtredende skipsfartsnasjon. Selve kjernen er likevel at Amogy måtte til Stord og katapultsenteret Sustainable Energy for å kunne teste ut og tilpasse crackeren til maritimt miljø. Det er også her de finner den nødvendige kompetansen og rederier som er villige til å prøve ny teknologi

En uslåelig norsk kombinasjon for Amogy, rett og slett.

Et enormt market

I ukens podkast kan du høre administrerende direktør Christian Berg i Amogy Norway fortelle om satsingen, hvordan teknologien fungerer og hva mulighetsrommet er for klimavennlige løsninger med ammoniakk som energibærer.

Lykkes de, vil markedet være enormt. Ikke minst vil trolig cruisefarten, med tusenvis av passasjerer på hver eneste seiling, være tidlig ute med å ønske seg en bedre løsning enn dagens fossiltunge alternativ.

Kanskje ikke så rart, da, at ivrige investorer allerede har puttet milliarder inn i prosjektet.