940 millioner kroner til 14 utslippsfrie skip

De til sammen 14 skipene skal kunne seile utslippsfritt fra dag én når de er bygget, melder Enova i en pressemelding.

Hydrogen- og ammoniakkskipene får 940 millioner kroner i støtte.

Vis mer

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Automatisering med RFID gir stadig flere fordeler

Vis mer

– Hydrogen og ammoniakk vil være viktige energibærere i det grønne skiftet, og satsingen på grønn skipsfart er riktig og nødvendig. Det gir arbeidsplasser over hele landet og bidrar til at norsk næringsliv konkurrerer i verdenstoppen, sier klima- og miljøminister Tore O. Sandvik i meldingen.

Delte ut drivstoffstøtte

I november ble det klart at Enova deler ut 777 millioner kroner til hydrogenproduksjon for norsk skipsfart.

– Enova er et viktig verktøy for å nå regjeringens klimamål. Derfor har denne regjeringen nesten tredoblet bevilgningen til Enova fra 3,3 milliarder kroner til 9,2 milliarder kroner siden den tiltrådte, sier Sandvik i meldingen.

– For å få bygd opp denne verdikjeden er det viktig med både tilstrekkelig antall fartøy og produksjon og bunkring av hydrogen og ammoniakk, sier Nils Kristian Nakstad i Enova.

– Vi merker oss at det er flere forsyningsfartøy som får støtte i denne tildelingen. Det passer godt med det kommende klimakravet til offshorefartøy, som må innrettes på en måte som sikrer at fartøyene bygges og får insentiver til å ta i bruk utslippsfrie drivstoff så fort som mulig sier Elise Caspersen, fagansvarlig for maritim i Miljøstiftelsen Zero.