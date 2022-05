Skal gjøre bestråling av kreftsvulster mer presise

Kongsberg Beam Technology er i ferd med å ta teknologi fra industrien over i medisinen. Sammen med Radiumhospitalet og Oslo Cancer Cluster utvikler de en bedre måte å styre stålingen som brukes i kreftterapi på. Stråling brukes på 50 prosent av alle pasienter som må gjennomgå kreftbehandling. Og siden rundt en tredjedel av oss dør av kreft, vil mange dessverre bli kjent med strålemaskiner.

Jo mindre skade på det friske vevet, jo bedre er det for de som skal leve videre. For å finne den riktige grensen for kreftsvulsten bruker selskapet teknologi fra Kongsberg rundt digitale tvillinger. De vil produsere en digital representasjon av den fysiske kreftsvulsten fra CT-bilder. Ikke en statisk en, men en som kan endre seg i sanntid med hvordan kroppen beveger seg. Selv om pasienten ligger aldri så stille, slår hjertet, tarmene beveger seg, og andre ting påvirker posisjonen til det som skal og ikke skal bestråles.

I utgangspunktet var teknologien tiltenkt brukt på de nye protonstrålemaskinene. Men det er bare hundre slike i verden, mens det finnes over 12.000 tradisjonelle fotonstrålemaskiner. Det har vist seg at disse også kan bruke den nye presisjonsteknologien som utvikles. Det åpner et gigantisk marked som vil gjøre livet lettere å leve for alle som mottar strålebehandling.

I dag snakker vi med Kerstin Jakobsson, som er sjef i Kongsberg Beam Technology.

