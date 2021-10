Skal evakuere 150 passasjerer med helikopter på Svalbard

Hvordan skal man raskest mulig redde 150 passasjerer fra et havarert cruiseskip utenfor Svalbard? Det er scenarioet som skal spilles ut i morgen, fredag, i sanntid og med opptil 350 involverte mennesker. Utgangspunktet er at det verken finnes veier, hytter eller annen infrastruktur i nærheten, og det haster med å evakuere passasjerene.

Dermed må det bygges en midlertidig teltleir på land, der alle de 150 passasjerene skal evakueres til med helikopter. Selve øvelsen foregår ved Revneset utenfor Longyearbyen. Redningshelikoptrene vil sende ut store oppblåsbare telt der de evakuerte kan oppholde seg, og dermed øke sjansene for overlevelse i dette scenarioet.

Droner og satellitter

Sysselmesterens to helikoptre og skipet Polarsyssel vil være i aksjon sammen med Kystvaktskipet KV Bison. Kystverkets OV Bøkfjord stiller som havarist. I tillegg er det planer om å bruke droner, satellittdata og annen teknologi underveis.

Tre værbestandige droner skal strømme direktevideo inn til øvingsledelsen for å gi gode situasjonsbilder underveis. Dronene bruker det godt utbygde 5G-nettet på Svalbard, og skal rett og slett sende direktebildene til øvingsledelsen via Teams. Det er også aktuelt å kombinere dette med såkalte bodycams – kameraer som er montert direkte på aktørene i øvelsen.

– Dette er hva vi kaller morgendagens redningsoperasjoner. Det krever systematisk og omfattende trening og nye prosedyrer for å komme dit, og det er hva vi gjør nå på Svalbard, sier leder Anders Martinsen i droneorganisasjonen UAS Norway.

Droneoperasjonen pågår i kontrollert luftrom i nærheten av Longyearbyen lufthavn, samtidig som de to redningshelikoptrene opererer i nærheten. Dette blir løst ved hjelp av geografisk separasjon og nært samarbeid med tårntjenesten på flyplassen.

Førstebetjent Espen Olsen fra Sysselmesteren under en trening tidligere i høst. På bakken ser vi et av de oppblåsbare teltene som skal brukes på fredagens øvelse. Foto: Eirik Helland Urke

Viktig trening

Etter planen skal nær alle de 150 passasjerene på OV Bøkfjord evakueres med Sysselmesterens to helikoptre i løpet av øvelsen. Erfaring fra tidligere øvelser tilsier at dette skal kunne gjøres på omtrent ett minutt per passasjer, men dette kan påvirkes av mange faktorer underveis.

– Cruisetrafikken på Svalbard er kommet for å bli, og dette er noe vi har trent og laget prosedyrer på i flere år. Nå er det viktig at vi får trent i stort format for å se hvordan prosedyrene fungerer i praksis, sier øvingsleder Espen Olsen, førstebetjent hos Sysselmesteren på Svalbard.

Sysselmesteren helikoptre kan evakuere to personer om gangen med redningslina, og ta over 20 personer om bord. Foto: Eirik Helland Urke

Mass rescue Operation

Slike MRO-øvelser – Mass Rescue Operation – ble for alvor kjent som konsept da cruiseskipet Viking Sky måtte evakueres med helikopter i Hustadvika i 2019. TU var med sist en MRO-øvelse ble gjennomført på Svalbard samme år, også den gang med et betydelig antall markører og andre involverte. Siden den gang har det kommet til både nye prosedyrer og utstyr, og det blir også trent på flere personer som skal evakueres med helikopter.

Longyearbyen Røde Kors vil få en viktig rolle under øvelsen, der tilgjengeligheten på helsepersonell veldig raskt vil bli lavere enn behovet.