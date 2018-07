Skal effektivisere plasstøping av betong

Prefabrikkerte betongelementer eller plasstøpte løsninger, byggebransjen og konsulentene ser ikke ut til å ha noen klar formening om hva som er best.

Nå skal det forskes mer systematisk på de to alternativene. Målet er å forbedre konkurranseevnen til de plasstøpte løsningene. Forskningsrådet har avsatt 9,2 millioner kroner til prosjektet «Site-Cast», som strekker seg fra 2018-2022 og starter opp rett over sommeren.

Mer støping på byggeplass

Forskningsleder Gunrid Kjellmark ved Sintef Byggforsk skriver i en e-post til TU Bygg at prosjektet fokuserer på «økt konkurranseevne for plasstøpte konstruksjoner». Hovedmålet er å utvikle løsninger og arbeidsprosesser der betongkonstruksjoner utføres på byggeplassen.

Håpet er at prosjektet bidrar til å redusere tidsbruken med 30 prosent og kostnadene med 15 prosent for plasstøpte løsninger sammenliknet med nivåene i 2017.

Gunrid Kjellmark er forskningsleder ved Sintef Byggforsk. Foto: Sintef

Prosjektet skal løse utfordringer som koordinering og samhandling og materialer, det vil si forskaling, armering og betong. Andre temaer er prosjektering og planlegging for å oppnå målet om redusert tidsbruk og kostnader, samt å realisere merverdier ved å benytte plasstøpt betong.

Det inkluderer ifølge Forskningsrådet bruken av sensorikk, altså egenskaper som menneskelige sanser kan oppfatte, og tankegangen fra industri 4.0, den fjerde industrielle revolusjonen, en utvikling der internett smelter sammen med produksjon og produkter.

Ulemper og fordeler

Forskningsrådet skriver på sine hjemmesider at plasstøping av betongkonstruksjoner, der støpingen skjer på byggeplassen, har en rekke fordeler sammenliknet med prefabrikerte betongelementer. Sistnevnte forutsetter at større «byggeklosser» i betong settes sammen på byggeplassen.

Fordelene til plasstøpte løsninger er blant annet en mer effektiv plassutnyttelse, lav byggehøyde og redusert behov for veitransport. Ulempen er en noe lengre byggetid, derfor velges ofte prefabrikerte elementer som byggemetode.

Eivind Heimdal i Veidekke-selskapet V-Teknikk har overfor TU Bygg pekt på at det handler mer om det enkelte prosjektet og den kompetansen entreprenøren har på området. I ombyggingen av gamle Royal Christiania Hotel skapte de lave innvendige takhøydene utfordringen for prefabrikkering. Rådgiverne vurderte først plasstøpt betong, men endte på prefabrikkerte elementer.

Lav innovasjonsgrad i byggenæringen

Forskningsrådet er bekymret over at innovasjonsgraden og produktivitetsutviklingen innenfor bygg og anlegg i lang tid har vært lav. En av årsakene til dette er fragmenterte verdikjeder og suboptimering.

Hver aktør optimerer egen prosess fremfor å tenke på helheten i prosjektene, mener de.

Men i Site-Cast-prosjektet har aktørene fra hele verdikjeden for plasstøpte prosjekter gått sammen for å få til forbedringer. Innovasjon og forbedringer skal derfor utvikles og testes ut gjennom prosjektets levetid. Det betyr at effektene simuleres og dokumenteres i fire demonstrasjonprosjekter. Hvis alt går bra, resulterer det i en ny, effektiv prosess for plasstøping.

Flere kjente aktører i byggebransjen er med «Site-Cast». Norges ledende selskap innenfor armering, Celsa Steel Service, står som prosjektansvarlig. De har fått med seg PERI (forskalings- og stillasløsninger), Unicon (ferdigbetong), Veidekke (entreprenør) og ÅF engineering (rådgiver/prosjektering). FoU-partnerne er SINTEF Byggforsk og SINTEF Manufacturing.