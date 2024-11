Skal bruke 400 mill. på nytt flyplasskryss på E10

Statens vegvesen melder at de har funnet penger til en etterlengtet utbygging nord i Nordland.

Tvinger seg fram

Dagens veiløsning, der adkomsten til lufthavna på Evenes møter E10 mellom Harstad og Narvik, er trafikkfarlig.

Dagens kryss: Fotgjengere til og fra hotell og næringsområdet på østsiden av E10 må balansere på veiskulderen når biler og tungtransport passerer. Foto: Statens vegvesen

Krysset er uoversiktlig. Det takler ikke dagens trafikk, og ikke den forventede trafikkøkningen rundt Norges nye framskutte kampflybase som er under bygging.

– Vi er veldig glad for at vi nå kan komme i gang med denne viktige jobben som betyr mye for alle som ferdes i dette området, sier utbyggingsdirektør i nord, Stein Johnny Johansen, i en pressemelding.

Kostnadene for veiprosjektet inkludert planlegging, grunnerverv, utbyggingskostnader om mva. er beregnet til mellom 350 og 400 millioner 2024-kroner.

Kontrakten lyses ut neste år

Planen er å lyse ut anbudskonkurransen før sommerferien 2025. Prosjektet lyses ut som en totalentreprise med forhandlinger.

Målet er at selve utbyggingen kan starte tidlig i 2026. Det nye flyplasskrysset skal stå ferdig i 2028.