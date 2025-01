– Med Norgespris gir vi folk kontroll over strømprisen. Hvis det viktigste er å ha forutsigbarhet, vil en fast pris på 40 øre per kilowattime kunne være et godt alternativ til strømstøtte, sier Støre.

Fastprisen på 40 øre/kWh vil være et valgfritt alternativ til dagens strømstøtteordning, der staten dekker 90 prosent av kostnadene i enkelttimer der spotprisene er høyere enn 75 øre/kWh

– Vi gir folk et valg mellom to ulike ordninger, og de kan selv avgjøre hva som er riktig ordning for dem, sier Støre videre.

Vis mer

Fastpris fra 1. oktober

Fastprisen skal gjelde for husholdninger og fritidsboliger og er basert på historiske gjennomsnittspriser og forventede fremtidige priser.

Regjeringen tar sikte på at fastprisordningen kan tre i kraft senest 1. oktober 2025. Støre la fram planene på en pressekonferanse med energiminister Terje Aasland (Ap) fredag formiddag.

Arbeiderpartiet vil i tillegg kutte momsen på nettleien fra 25 prosent til 15 prosent fra og med 1. juli. Det anslås at husholdningene vil spare om lag 1,8 milliarder kroner i året på dette tiltaket.

– Vi vil i neste stortingsperiode arbeide for å fjerne momsen på hele nettleien, sier Støre på pressekonferansen.

Sier nei til EU-direktiver

Aasland sier samtidig at regjeringen ikke kommer til å innføre det omstridte markedsregelverket i den såkalte Ren energi-pakken fra EU. Han viser til et uforutsigbart kraftmarked ute i Europa.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Fra ny teknologi til gamle skip: Slik sikrer de skipsfarten verden rundt

– Det er regjeringens ansvar å sikre en fortsatt velfungerende strømforsyning i Norge. Ustabiliteten i kraftmarkedene er stor, og hvert direktiv skal vurderes for seg. I denne situasjonen er det ikke i norsk interesse å behandle disse direktivene, sier Aasland.

Dropper nye utenlandskabler

Regjeringen vil også be Statnett om å ikke starte planleggingen av nye undersjøiske mellomslandsforbindelser fram til 2029.

Statnetts arbeid med å utrede hva som skal skje med de to eldste kraftkablene mellom Norge og Danmark (SK1 og 2) etter endt teknisk levetid fortsetter.

Forbundet Styrke (tidligere Industri Energi og Forbundet for ledelse og teknikk) mener kabelsignalet er bra.

– Dette er et klokt grep fra Regjeringen. Vi tolker dette signalet til å inkludere også dagens kraftforbindelse til Danmark, sier forbundsleder Frode Alfheim i en pressemelding.

Styrke har lenge jobbet for at kraftkablene, Skagerrak 1 og 2, til Danmark ikke skal fornyes etter at de blir utdaterte i 2026.