– De prisene som er i morgen, er helt hinsides. Jeg skjønner veldig godt at folk reagerer, fordi det er en helt jævlig situasjon, sier energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB.

Snittprisen ligger per kilowattime på 4,087 kroner i Sørvest-Norge torsdag. Maksprisen blir på 10,53 kroner mellom klokken 17 og 18 – men dette er før avgifter, strømstøtte og andre faktorer.

Tar man med moms, forbruksavgift og avgift til Enova, øker den til 13,39 kroner.

Strømstøtten gjør godt

Men Aasland påpeker at det ikke er dette folk skal betale. Etter strømstøtte blir prisen i realiteten 2,14 kroner i Sørvest-Norge.

– Det er helt tydelig at ordningen fungerer, og at det var riktig å gå fra månedssnitt til å regne time for time. I morgen dekkes de hinsides prisene opp time for time, sier han.

Frp-leder Sylvi Listhaug er ikke like forståelsesfull.

– Man må nesten være energiminister i Arbeiderpartiet for å påstå at strømstøtteordningen er god nok, samtidig som man omtaler de skyhøye prisene som «helt jævlige». Dette er ikke annet enn ansvarsfraskrivelse og direkte mistillit mot egen politikk, sier hun til NTB.

Billigere i resten av landet

Nettleien kommer i tillegg til de 2,14 kronene.

Torsdagens snittpris per kWh er 1,51 kroner høyere enn onsdag og 2,87 kroner høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

I andre deler av landet blir det imidlertid langt lavere priser: Sørøst-Norge ligger på et snitt på 2,81 kroner per kWh torsdag, Vest-Norge på 1,22 kroner, og Midt-Norge på 89,1 øre. Nord-Norge ligger helt nede på 12,1 øre for hver kilowattime i snitt.

Lite vind på kontinentet

Prisene har vært høye de siste dagene på grunn av lite fornybar energi på kontinentet.

– Vinden trekker seg enda litt mer tilbake i morgen i forhold til i dag. Det skal ikke så mye til for å fyre opp prisen med så anstrengt marked som det er i Tyskland og Danmark, sier kraftanalytiker i Volt Power Analytics, Olav Botnen, til Europower.

Aasland anbefaler at næringslivet ser på mulighetene for å få på plass fastprisavtaler for strømmen, slik at de kan sikre seg mot høye strømpriser.

Listhaug krever på sin side strakstiltak, og at ingen husholdninger bør betale mer enn 50 øre kilowattimen.

– Dette er helt vanvittige priser som rammer aller hardest de som sliter mest fra før, og som svekker konkurransekraften til store deler av norsk næringsliv. Nå må regjeringen komme på banen med strakstiltak for å få ned prisene, sier hun.