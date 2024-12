Snittprisen ligger per kilowattime på 4,087 kroner i Sørvest-Norge torsdag. Maksprisen blir på 10,53 kroner mellom klokken 17 og 18 – men dette er før avgifter, strømstøtte og andre faktorer. Tar man med moms, forbruksavgift og avgift til Enova øker den til 13,39 kroner.

– De prisene som er i morgen, er helt hinsides. Jeg skjønner veldig godt at folk reagerer, fordi det er en helt jævlig situasjon, sier energiminister Terje Aasland (Ap) til NTB.

Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight, sier til TU at den høye prisen i sørvest torsdag skyldes lite vind i Tyskland.

– Det har vært ekstremt lite vind i Tyskland de siste tre dagene nå. Da får de litt panikk og prisene blir veldig høye, forklarer han.

Utenlandskablene

Lilleholdt legger til at situasjonen i Norden ikke er spesielt anstrengt. Det er verken spesielt kaldt eller lite vind, og det er godt med vann i magasinene.

At prisene smitter til Norge, og spesielt Sørvest-Norge, skyldes utenlandskablene.

– I utvekslingen mellom Sørvest-Norge og Tyskland så ser vi at det er nesten lik pris i mange timer på dagtid. Så det er forbindelsen vi har til Tyskland som gjør at vi får så høy pris. Vinden er blitt så viktig i Europa nå at vi får slike svingninger, påpeker han.

Det gjør samtidig at det er gode tider for norske vannkraftprodusenter. Europa etterspør enormt mye kraft fra Norge nå, påpeker Lilleholt, og det gjør at norsk vannkraft kan selges dyrt også i Norge.

Dyrere i 2009/2010

Det har likevel vært dyrere strøm før, i 2009 og 2010, sier Lilleholt, etter å ha sjekket arkivene sine.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold RFID-teknologien: en strøm av nye bruksområder

– Men vi er likevel oppe og nikker på de høyeste prisene som er registrert.

Også da Ukraina-krigen utløste en energikrise, ble det svært høye strømpriser.

– Forskjellen er at det da var konstant høye priser, fordi gassprisen var høy. Nå er det snakk om en situasjon som varer i noen få dager. Men det er noen brutale svingninger.

Det er bare å forberede seg på høye strømpriser også fredag.

– Hvis vi ser på værvarselet er det fortsatt ventet lite vind, men isolert sett vil det nok være litt lavere priser enn torsdag. Her i Norden får vi fredag lavere temperatur, så forbruket stiger litt, og det blir litt mer anstrengt her, forklarer Lilleholt.

Nesten gratis i Nord

Selv om det blir høye strømpriser i Sørvest-Norge i morgen, påpeker Aasland at det ikke er dette folk skal betale. Etter strømstøtte blir prisen i realiteten 2,14 kroner i Sørvest-Norge.

– Det er helt tydelig at ordningen fungerer, og at det var riktig å gå fra månedssnitt til å regne time for time. I morgen dekkes de hinsides prisene opp time for time, sier han.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Storskala havvindpark i Sverige skal drive et av Europas største prosjekter for grønt hydrogen

Torsdagens snittpris per kWh er 1,51 kroner høyere enn onsdag og 2,87 kroner høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

I andre deler av landet blir det langt lavere priser: Sørøst-Norge ligger i snitt på 2,81 kroner per kWh torsdag, Vest-Norge på 1,22 kroner, og Midt-Norge på 89,1 øre.

Nord-Norge ligger helt nede på 12,1 øre for hver kilowattime i snitt.