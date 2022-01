Skal avsløre kreft raskere med kontrastvæske og dataanalyse

– Vi holder til i en «fiskerlandsby» på kysten av Norge, med et lite, men aktivt forskermiljø. Det er ikke lett for oss å nå gjennom med funnene våre i de store miljøene, men vi er overbevist om at vi sitter på gull. Potensialet til metoden vi har utviklet, er blant annet at kvinner kan slippe å utsettes for en to uker lang påkjenning med å vente på resultat fra celleprøver etter funn av tumor i bryst. I de fleste tilfeller er svulsten godartet, sier Kjell-Inge Gjesdal.