Sjeiken som passer oljefatet

Ola Borten Moes reaksjon på den siste rapporten fra FNs klimapanel er å kutte polske utslipp først. Dersom Polen legger ned at par av sine verste kullkraftverk, vil effekten langt på vei kompensere for hva vi trenger å kutte her hjemme i samme periode. I mellomtiden vil Borten Moe kjøre på for fullt med den norske petroleumsvirksomheten.

Det fremstår som spesielt at en nestleder i et (trolig) kommende regjeringsparti uttaler seg så uansvarlig på utfordringen vi står overfor. Selvfølgelig skal også Polen til pers. Men det unnlater ikke at vi også må ta vårt ansvar her hjemme.

Borten Moe vil at vi skal fortsette med å lete, finne, utvikle og produsere petroleum her hjemme. Til tross for advarslene fra FN om at leting bør opphøre. Nå.

Snakker for egne interesser

Spesielt upassende fremstår utsagnet til Borten Moe tatt i betraktning hans egen involvering i petroleumsindustrien. Han er selv gründer i oljeselskapet Okea og prater altså her for sin syke mor.

Et godt svar fra Polen vil jo være at Norge bør stoppe å bidra med vår eksport av de mange hundre millioner tonn CO2-ekvivalenter vi årlig eksporterer ved å drive vår petroleumsvirksomhet. Internasjonalt er det enighet om å telle utslippene der de skjer. Med sin uansvarlige pekefinger til Polen åpner han til dels for en diskusjon om dette prinsippet. Kanskje ikke så dumt for klimakampen, men krevende for norsk oljeindustri.

Det er bra og viktig at også våre stortingsrepresentanter har interesser i og representerer næringslivet. Ola Borten Moe fremstår likevel som et ekstremt tilfelle i å snakke for sine egne interesser – rett imot anbefalinger fra selveste FN. Oljeindustrien skal sikres. Noe som dermed også inkluderer hans eget Okea.

Slipper unna

Nå er det ikke ukjent at Borten Moe har eierinteresser i oljeselskapet Okea. Vi synes likevel han slipper billig unna søkelys på dobbeltrollen. Han er tross alt nestleder i Senterpartiet, som kan komme til å ende med regjeringsmakt om få dager.

Vi er vant til at maktpersoner med egeninteresser får satt søkelyset på seg her hjemme. Uten direkte sammenligning, fikk Nicolai Tangen merke dette da han skulle tiltre som sjef for NBIM. Hans eierskap i Ako Capital ble grundig ettergått og gransket. Med rette. Forutsetningene for å få jobben var knallhard. Han måtte gi. Og ga.

En som ser ut til å slippe lettere unna er altså Ola Borten Moe. Sjelden har vi her til lands opplevd et tydeligere eksempel på sjeiken som passer oljefatet.

Borten Moe må være noe av det nærmeste vi kommer en norsk oligark.

Kommentaren ble først publisert i Teknisk ukeblads månedsmagasin, 7/2021.