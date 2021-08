FNs generalsekretær: Stopp all leting etter kull, olje og gass

– Denne rapporten må bli dødsstøtet for kull og fossil energi, før de ødelegger planeten, uttaler FNs generalsekretær António Guterres, etter å ha mottatt FNs klimapanels nye klimarapport.

Guterres ber nå verdens land legge ned alle kullkraftverk og slutte å lete etter mer kull, olje og gass:

– Det kan ikke bli bygd noen nye kullkraftverk etter 2021. OECD-landene må fase ut eksisterende kullkraft innen 2030 og alle andre land bør slutte med kull innen 2040, sier han i en uttalelse.

Vil også oljen til livs

Men generalsekretæren vil ikke bare ha slutt på kullet. Han oppfordrer nå verdens land til å slutte å lete etter annen fossil energi også:

– Land bør også slutte å lete etter og produsere ny fossil energi, og skifte subsidier fra fossil til fornybar energi, sier han.



Uttalelsen faller samme dag som FNs klimapanel leverte sin hittil mest alarmerende rapport. Om ikke verden raskt slutter å forbrenne kull, olje og gass, kan vi stå overfor irreversible og farlige klimaendringer, fastslår rapporten. Den nye rapporten inneholder en mengde nye data som viser at klimaendringene allerede er i gang. Temperaturen øker over hele kloden og antallet tilfeller av hetebølger, tørke og ekstrem nedbør øker.

Generalsekretær Guterres peker på at klimaendringene representerer en enorm finansiell risiko for investorer, banker og næringsliv.

– Jeg ber bedriftsledere om å støtte en internasjonale minimumsskatt på karbon og tilpasse sine porteføljer etter Parisavtalen. Offentlig og privat sektor må jobbe sammen for å sikre en rettferdig og rask omstilling til global netto-null utslipp, sier han.

Viktig klimamøte i desember

Ifølge Parisavtalen skal verdens land og folk begrense den globale oppvarmingen til et sted mellom 1,5 og 2 grader over førindustrielt nivå. Generalsekretær Guterres peker på at gjennomsnittstemperaturen på jorden allerede ligger 1,2 grader over førindustrielt nivå.

– Hver tidels temperaturstigning betyr noe. Konsentrasjonene av klimagasser i atmosfæren er på et rekordnivå. Ekstremvær og klimakatastrofer blir både hyppigere og sterkere. Det er grunnen til at årets klimakonferanse i Glasgow blir så viktig, sier han.

Spørsmålet om hvor lenge Norge skal fortsette å lete etter og utvinne olje- og gass, har etterhvert blitt en het politisk potent. Miljøpartiet vil ha slutt på all oljeproduksjon i Norge innen 2035, mens SV og Rødt vil ha slutt på all ny letevirksomhet samt avslutte den såkalte leterefusjonsordningen.

Også i Arbeiderpartiet har det vært en debatt om hvor lenge oljevirksomheten skal få pågå her til lands. Trondheim Arbeiderparti mener Norge må slutte å utvinne olje innen 2050.

EU vil har slutt på oljen

EU-kommisjonen presenterte onsdag 14. juli forslag til hvordan unionen skal nå klimamålet for 2030 på minst 55 prosent utslippskutt. Her presenterte kommisjonen blant annet planer om å fase ut bruk av bensin- og dieselbiler.

I en grønn omstillingsplan her EU besluttet å kvitte seg med nesten all bruk av kull, olje og gass innen 2050.

– Dersom vi skal dekarbonisere hele økonomien vår, må vi også kvitte oss med olje, og på lengre sikt gass. Jeg ser ikke noe alternativ til det, uttalte EUs visepresident Frans Timmermans til TU i desember 2019.