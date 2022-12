Sivilingeniøren som møtte en russisk spion

15. august 2020, på en koselig pizzarestaurant på Torshov, sitter to menn ved et bord og snakker. Lydnivået er så høyt at det er vanskelig for PSTs mikrofoner å plukke opp alt de sier, men i videoen som senere blir spilt i tingretten, hører man at de to diskuterer hverdagslige hendelser, hva barna deres driver med og at den ene mannen har vært på en konferanse i USA.