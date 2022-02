Sintef hjelper Kina med CO2-fangst

– At vi lykkes med CO 2 -fangst er avgjørende for at vi skal nå klimamålene, sier Nils Erland Haugen, som er energiforsker i Sintef og prosjektleder for satsingen.

Teknologien baner vei for avkarbonisering av industrier som står for en betydelig del av verdens CO 2 -utslipp. Det kan åpne døra for mer kostnadseffektiv reduksjon av utslipp fra både biomasse og fossile brensler ved industrianlegg over hele verden, ifølge forskeren.

Prosjektet som nå skal bygge verdens største demonstrasjonsanlegg for Chemical Looping Combustion (CLC), har fått navnet CHEERS. Det er et kinesisk-europeisk konsortium som består av ledende forskningsinstitusjoner og industribedrifter.

Lager strøm av miljøsynder

Anlegget blir et kraftverk som skal ligge i Deyang i Kina og ha en kapasitet på hele 3 megawatt (MW) i året. Omgjort til strøm tilsvarer det snittforbruket til 1600 norske husholdninger.

Kraftverket skal bruke petroleumskoks som brennstoff. Dette er i utgangspunktet et avfallsprodukt fra oljeraffinering som det er vanskelig å kvitte seg med på miljøvennlig måte, fordi det inneholder både svovel og tungmetaller.

– Men hva er egentlig «Chemical Looping Combustion»?

– CLC er en metode for CO 2 -fangst hvor forbrenningsprosessen skjer med bruk av oksygen og ikke med luft, som er det vanlige. Fordelen med dette er at avgassen ikke inneholder store mengder nitrogen som kommer med når vi forbrenner med luft. Det gjør at vi får ut en høy konsentrasjon av CO 2 , og resten er i hovedsak vanndamp. Dette gjør det langt enklere å hente ut CO 2 -en ved ganske enkelt å kondensere ut vanndampen, forklarer Haugen.

– Sintef har drevet CLC-aktivitet i mange år, og vi har blant annet bygd en stor CLC-rigg i Trondheim som vi har kjørt flere tester og prosjekt på, sier han.

Se metoden forklart her:

– I dag er det vanlig å produsere oksygenet ved bruk av kommersielle luftseparasjonsprosesser hvor lufta kjøles ned til den blir flytende ved rundt minus 170°C. Dette er en energikrevende prosess. Det vi gjør, er å teste ut en mindre energikrevende metode, sier forskeren.

I CLC-teknologien splittes forbrenningsprosessen i to ved hjelp av en luft- og en brenselsreaktor. (se illustrasjonen under). Mellom disse sirkulerer et metalloksid.

Avgassen fra brenselsreaktoren består bare av CO₂ og vanndamp som lett kan separeres. CLC er blant CO₂-fangstteknologiene med høyest potensial både med hensyn til energi- og kostnadsbesparelser. Illustrasjon: Astrid B. Lundquist/Sintef

Interkontinentalt miljøprosjekt

– Det er fantastisk artig at vi kan bidra med et så viktig prosjekt for klimaet. Og spesielt at det har så stor skala og er et interkontinentalt prosjekt. CO 2 -fangst har stort potensial i Kina, siden de har mye industri som kan kutte sine utslipp med denne teknologien, sier prosjektleder Nils Erland L. Haugen i Sintef.

Prosjektet nådde en milepæl 2. februar i år, da TotalEnergies, Dongfang Boiler Group Co. (DBC), Tsinghua University og IFP Energies Nouvelles besluttet å bygge det 3MW store demonstrasjonsanlegget.

Anlegget har potensial til å levere 4-5 MW varme. Byggingen av anlegget skal validere de tekniske, økonomiske og miljømessige bruksaspektene av CLC-teknologien,

Den opprinnelige investeringen i demonstrasjonsanlegget i Deyang er til sammen på nesten ti millioner euro, ca. 100 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til de ti millionene som allerede har blitt investert i FoU-aktivitetene. Planlagt oppstart er i 2023. Prosjektet har blitt gjort mulig med støtte fra EU Horizon 2020 og det kinesiske MOST-programmet.

