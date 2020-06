Simulator er overlegen virkeligheten når selvkjørende biler skal trenes opp

Å få biler til å kjøre selv er bare ikke lett. Dette er noe de fleste utviklere og bilprodusenter har erkjent over tid. Men det betyr ikke at det er umulig. Et av de største problemene er at de vanskelige situasjonene som sensorer, datamaskiner og programvare i bilene skal trenes til å oppdage og reagere på, ikke forekommer veldig ofte.