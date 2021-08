Shell må betale en knapp milliard for oljesøl i Nigeria i 1970

Avgjørelsen er den seneste i en rekke saker om Opec-landet Nigerias oljerike sør, hvor folk har gått rettens vei etter oljesøl og andre skader på naturen.

– De gikk tomme for triks og bestemte seg for å slutte forlik, sa advokaten Lucius Nwosa, som representerer folkegruppen Ejama-Ebubu i delstaten Rivers ved Nigerdeltaet.

Shell mener fortsatt at oljesølet ble forårsaket av tredjeparter under borgerkrigen i Nigeria fra 1967 til 1970, da det ble gjort mye skade på oljerørledninger og infrastruktur.

En nederlandsk domstol beordret i januar Shell til å betale erstatning til fire bønder i Nigeria som saksøkte dem etter å ha fått jordene sine forurenset med oljesøl. Rettsprosessen tok 13 år.

Erstatningsbeløpet de nigerianske bøndene ble tilkjent, er for ødeleggelser de ble påført i 2004 og 2005. Ødeleggelsene skyldtes oljerør som var sprunget lekk i Nigerdeltaet.

Et par uker senere slo Storbritannias høyesterett fast at nigerianske fiskere og bønder kunne saksøke morselskapet i Shell-konsernet for forurensning fra et datterselskap i Nigeria. Saksøkerne mener tiår med oljeutslipp har forurenset vann og jordsmonn og ødelagt livet til tusenvis av mennesker

Britisk-nederlandske Shell oppdaget olje i Nigeria på slutten av 1950-tallet og har siden jobbet med å utvinne oljen. Selskapet har fått kraftig kritikk fra aktivister og lokalbefolkningen for utslipp og for å ha tette bånd til regjeringens sikkerhetsstyrker.