Havbunnsfeltet Vigdis har produsert olje i 24 år via Snorre-feltet. Ved oppstart i 1997 var planen at feltet skulle produsere totalt 200 millioner fat olje. I dag har det allerede produsert mer enn dobbelt så mye, 413 millioner fat, og nye anslag viser at det totalt inneholder utvinnbare ressurser på 475 millioner fat, melder Equinor.