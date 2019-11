Sensorer og lasere heiser teknikere opp på vindmøller

En tekniker heises opp i et mølletårn med Get Up Safe-systemet (GUS). En operatør på skipet under ham betjener systemet via en trådløs fjernkontroll. I dag må teknikerne klatre opptil 20 meter for å komme opp til møllens plattform.

(Illustrasjon: Lasse Gorm Jensen. Kilder: Ørsted, Pict Offshore)