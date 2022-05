Senker skip på sekunder med presisjonsbombe

US Air Force Research Laboratory (AFRL) har oppgradert en standard bombe med presist ildledningssystem.

Med et direkte treff midtskips, sprenges skroget og deler skipet i to. I en demonstrasjonsvideo viser AFRL hvor dødelig effektivt et vanlig frakteskip går rett ned etter svært kort tid.

AFRL opplyser at de har tatt utgangspunktet i en GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM), Luftforsvarets standard guidede bombesett. I normal konfigurasjon bruker JDAM GPS og treghetsnavigasjon for å manøvrere en standard bombe med nok presisjon til å lande innenfor omtrent åtte fot fra målet. Et laserveiledningssett er også tilgjengelig.

Bevegelig mål

Den modifiserte JDAM beregnet på maritime mål er kalt «Quicksink». Den bruker modulære sensorer for å tilpasse JDAMs presisjonsnavigasjon for bruk mot bevegelige maritime mål, det vil si skip.

Test av Quicksink presisjonsbombe på et vanlig handelsskip.

I en test brukte laboratoriet et Quicksink-styringssett til en bombe på 2000 pund (ca. 900 kg), festet den på en F-15E Strike Eagle og slapp den på et kondemnabelt handelsskip.

Laboratoriets mål er å frambringe et billig luftavfyrt våpen som kan levere samme ødeleggende effekt som en tungvektstorpedo, som normalt er det beste alternativet for å senke store skip.

Standard-bombe

Ettersom JDAM er standard ammunisjon som kan bæres av de fleste flyvåpen og marinens angrepsfly, og 2000 pundsbomber finnes det mye av i det amerikanske luftforsvaret, kan den nye oppgraderingen gi et rimelig og lett våpen for overflatekrigføring, heter det i pressemeldingen.

JDAM er også grunnlaget for marineminen Quickstrike-J, en presisjons-luftslippmine som kan frigjøres fra stor høyde. En glidevariant av Quickstrike-J kan utløses fra en avstand på opptil 40 nautiske mil (ca. 74 kilometer).

AFRLs programleder, Kirk Herzog, sier i en pressemelding at «Quicksink kan gi nye muligheter til eksisterende og fremtidige våpensystemer, og gi stridende befal og våre nasjonale ledere nye måter å forsvare seg mot maritime trusler.»