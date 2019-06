Seat har lansert sin nye elbil

Nå har Seat omsider lansert sin nye elbil Mii electric. Modellen har vært kjent lenge, og er bygget på samme lest som den gamle elektriske traveren Volkswagen e-Up.

Ikke helt overraskende at Seats elektriske har samme rekkevidde som den kommende e-Up Range: 260 kilometer etter WLTP-syklusen.

Seat er en del av samme konsern som Volkswagen.

Bilen er kanskje for ventepølse å regne, for den virkelige nyheten fra Seat venter vi fortsatt på. De har vist frem konseptet el-Born, som skal lanseres senere, og bygges på samme lest som Volkswagen ID-bilene.

Ifølge Ole Kristian Ågotnes, direktør for SEAT i Norge, markerer Mii electric en ny elektrisk æra for Seat, og bare starten på en storstilt elektrisk offensiv. Så det kan kanskje hende at Seat etter hvert vil figurere i toppen av norske salgslister etter hvert.

Erstatter fossilbil

Mii electric skal erstatte Seats bensindrevne Mii. Denne går ut av produksjon neste måned. Elbilen skal i produksjon fra fjerde kvartal.

Dermed blir det nok fort nyttår før vi får se noe særlig av denne bilen på norske veier.

Ifølge Morten Moum, kommunikasjonssjef for Seat i Norge, er bilen ikke noen sminket e-Up, men derimot gjennomgående en Seat. Han trekker frem at den har utstyr, design og interiør som er spesielt for denne bilen.

Bilen har for eksempel sportsratt og «sporty seter» som standard.

Interiøret. Foto: Dingo Photos

Ikke at dette er en sportsbil. Ytelsene er kjent fra e-Up, med 61 kilowatt og 212 newtonmeter på fremakslingen, batteri på 36,8 kilowattimer.

Bilen hurtiglades med 40 kilowatt, eller hjemme i garasjen med inntil 7,2 kilowatt.

Bilen kommer med et minimalt bagasjerom som tar 250 liter. Det er nok til en hel del bæreposer, eller kanskje en liten hund. Bilen er 3,55 meter lang, 1,64 meter bred og 1,47 meter høy. Bilen har fire seter.

Ukjent pris

Ifølge Moum er prisen foreløpig ikke klar, men den vil offentliggjøres om kort tid. Han vil ikke si mer enn at prisen skal være konkurransedyktig, og legger til at Volkswagen-gruppen har en prisstruktur som plasserer bilene fra ulike merker i forhold til hverandre.

Dette er en e-Up, som Mii electric er bygget på. Bagasjerommet er trolig like stort. Foto: Marius Valle

Så om vi skulle prøve oss på å tippe, vil vi tro at den kommer til å ligge litt under e-Up Range i pris. For å gjøre det hele komplett, så har ikke Volkswagen annonsert pris på sin nye e-Up enda. Den gamle koster imidlertid fra 173.000 kroner.