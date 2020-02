Se video: Denne drakta tar deg skremmende nær virkeligheten – uten å være der

Et kamuflasjefarget skarpskyttergevær. Ammunisjon. En tom skytebane. Vi støtter kolben mot venstre skulder slik at vi kan titte gjennom siktet. Små ustøheter gir store utslag i vårt søk etter blinken. Der.

Vi avfyrer. Med det samme kjenner vi rekylen: Armen settes ut av spill av en kort, sitrende smerte langs hele venstre side av overkroppen.

Dersom vi ser etter, er pikslene på geværet og blinken godt synlige. Rekylen skyver oss heller ikke bakover i så stor grad som det i virkeligheten nok ville gjort. For dette er ikke virkelig – selv om det nesten føles sånn.

Vi har på oss Teslasuit: En drakt som gir kroppen fysiske tilbakemeldinger på det vi gjør i den virtuelle virkeligheten (VR). Drakta gir en ekstra dimensjon med alt fra mild berøring til en nokså kraftig fysisk anstrengelse. Den gjør at vi i enda større grad tror på situasjonen og ignorerer teknologiske begrensninger, som synlige piksler.

Wade Watts kjøpte en haptisk dress for å vinne kampen i den virtuelle verden OASIS. Foto: WarnerBros

Teslasuit er spekket med sensorer og elektroder som påfører kroppen små elektriske impulser ut ifra hva vi foretar oss, gjennom over 80 kanaler. VR-brillene Oculus Quest og ryggsekk-PC-en HP Z Backpack gjør at vi kan bevege oss fritt, helt uten tøyler. Vi kunne fint glidd inn i en scene fra Steven Spielbergs storfilm «Ready Player One».

To typer elektroder

– Trykk på en av knappene på jukeboksen, sier Christoffer Thambirajah, daglig leder hos Teslasuit-partner Inligo.

Som vist i videoen øverst i saken, finnes det ingen jukeboks i det anonyme kontorrommet vi står i ved Grensen i Oslo. Spilledåsa eksisterer kun i VR-demoen. Likevel danser vi snart i takt ved hjelp av særdeles merkbare elektriske ladninger i muskler og nerver i beina. Det er rett og slett ganske umulig å ikke lystre draktas befalinger.

Det sørger to ulike typer elektroder for. Elektriske muskelstimulatorer (EMS) påvirker musklene og gjenskaper fysiske bevegelser hos brukeren, mens transkutane elektriske nervestimulatorer (TENS) stimulerer nervebanene. Teknologien brukes blant annet innen idrett og terapeutiske formål. Elektrodene er sydd inn på mange ulike steder i drakta.

Haptisk teknologi Teslasuits bruk av elektroder er basert på haptikk. Haptikk er ifølge fremmeord.org læren om berøring og om kommunikasjon ved berøring. Haptisk teknologi brukes i mange ulike sammenhenger, for eksempel i telefoner og smartklokker for å gi brukeren tilbakemelding på berøring.

Drakta har også bevegelsessensorer som registrerer hva du gjør, mens sensorer for elektrokardiagram (EKG) og elektrodermal aktivitet (EDA) måler personens stressnivå. Dette gjør at man i etterkant kan analysere hvordan brukeren handlet i den virtuelle situasjonen.

Fra gaming til opplæring

London-baserte Teslasuit (som ikke har koblinger til elbilprodusenten Tesla) ble først kjent under VR-oppblomstringen i 2016 – da som et folkefinansieringsprosjekt gjennom Kickstarter. Selskapet avbrøt senere Kickstarter-prosjektet og vendte seg mot bedriftsmarkedet. I 2018 lanserte de den første versjonen av dressen, rettet mot opplæring av personell innen komplekse fag som oljeutvinning og romfart.

Det norske digitalbyrået Inligo fronter Teslasuit i Norden. De samarbeider med det bergensbaserte IT-selskapet Rainfall, som utvikler VR-innhold til Teslasuit etter kundenes ønske.

Christoffer Thambirajah i Inligo. Foto: Eirik Helland Urke

Nylig viste de fram sin første egenutviklede demo for sikkerhetsopplæringsselskapet Relyon Nutec. Her blir brukeren satt inn i et brennende rom i rollen som brannmann med vannslange som remedie.

Prosjektdirektør Roar Orekåsa i Relyon Nutec var fornøyd med demonstrasjonen.

– Det var veldig realistisk. Også våre erfarne branninstruktører mente dette var veldig bra. Kombinasjonen med VR-briller, tilbakemelding i drakta og mulighet til å søke i lag var veldig god. Trykkfølelsen man fikk når vannet fosset gjennom vannslangen var også ganske ekte, forteller Orekåsa.

Han tror en kombinasjon av VR-trening og trening i faktiske forhold er kommet for å bli. Han fremhever spesielt mulighetene VR-løsningen gir for mengdetrening.

– Vi er villig til å prøve ut dette sammen med kunder, men da må også kundene være interessert. Så håper jeg Inligo og Rainfall fortsetter å utvikle konseptet, får flere kunder og lager flere demoer, sier han.

Nesten helt trådløs

Ikke overraskende er det også rom for forbedringer ved løsningen.

– Merker du noe nå? spør Thambirajah.

Jeg har akkurat avfyrt noen skudd fra et automatgevær, men nei, jeg fikk ingen kroppslig tilbakemelding fra drakta.

Det viser seg at enkelte kabler har en tendens til å falle ut under bruk, spesielt når vi bøyer oss. For selv om drakten kommuniserer via Wifi, benyttes fortsatt en kabel for strømføring mellom bukse og overdel. Det finnes ingen lås på kabelfestet som hindrer denne kabelen å dette ut.

Teslasuit kommer i flere forskjellige størrelser, og drakta vi har på oss er litt liten. Dersom drakta hadde vært større, ville dette problemet falt bort, ifølge Inligo.

Orekåsa ønsker seg en fullstendig trådløs løsning, og vi ser ikke bort ifra at produsenten jobber med noe slikt.

Er drakta farlig?

Vi innrømmer gladelig at vi var litt nervøse før vi trakk på oss den åletrange drakta.

Hvordan reagerer kroppen på så mange, gjentatte, små støt? Dette er en invaderende teknologisk innretning som får tilgang direkte på kroppen.

Christoffer Thambirajah viser reporter Mathias Klingenberg hvordan VR-systemet fungerer. Foto: Eirik Helland Urke

Med en gang vi starter testen blir vi tryggere på at dette ikke blir det siste vi gjør. Det første Inligo gjør er å kalibrere drakta etter vår smerteterskel. Her sendes impulser av ulik styrke forskjellige steder på kroppen, og vi gir tilbakemelding på hvordan det føles.

Vi var sikre på at vår smerteterskel ikke ville imponere noen, men selvbildet vokser seg desto større når vi blir fortalt at vår smerteterskel ligger litt over gjennomsnittet.

Inligo sier at drakta ikke kan produsere fysisk skade eller ta liv. Elektrodene gir fra seg mellom null og 15 milliampere per kanal.

Én ting er at støtene ikke er dødelige, men drakta kan uansett sette brukeren ut av spill dersom kontrollen er i feil hender. Inligo fremhever at all kommunikasjon med dressen er kryptert med 256-bit Advanced Encryption Standard (AES 256), slik at den skal være tilnærmet umulig å hacke.

Vi kan likevel se for oss nokså spesielle scener dersom teknologien skulle henge seg opp på gjentatte, vedvarende støt. Derfor stilles det krav til sertifisering av utviklere for dressen, nettopp for å unngå slike negative opplevelser.

Svett, sliten og oppglødd

Vår lille demo gjør inntrykk. Teslasuit gjør definitivt den virtuelle verden mer realistisk. Den ekstra dimensjonen gjør at vi tenker mer over konsekvensene av hva vi gjør i den virtuelle verden.

Et eget system brukes for å kalibrere drakta og sanseinntrykkene til hver enkelt bruker. Foto: Eirik Helland Urke

Samtidig er ikke følelsen like ekte på alle objekter – til det er tilbakemeldingen fra dressen rett og slett litt for elektrisk. Vi får heller ingen følelse av berøring eller vekt når vi for eksempel tar opp et gevær. Den kommende hansken, Teslasuit Glove, kan tilføre mer realisme også helt ut til fingerspissene, men den er ikke tilgjengelig for test enda.

Inligo fremhever at dressen skaper en trygg arena for å kjenne på uønskede konsekvenser av brukerens handlinger, noe som er nyttig i opplæringssammenheng.

Vi ser poenget, spesielt ved håndtering av elektrisitet: Man har rett og slett ikke lyst til å oppsøke virkelige situasjoner som kan gi støt etter å ha opplevd dem virtuelt i Teslasuit. Inligo ser dette som et raskt fremvoksende marked som skriker etter innhold.

Vi er svette, nokså slitne og oppspilte etter en liten time i Teslasuit. Spilleren i oss kunne godt tenkt å ta med drakta hjem, men mangel på innhold og en avskrekkende prislapp er en effektiv stopper. Inligo vil ikke presentere noen pris på Teslasuit. De henvender seg mot bedriftsmarkedet, med leie eller leasing av produktet som forretningsmodell.

Ved gjentatte spørsmål antyder selskapet likevel at selve drakta koster en sekssifret sum, og at prisen per drakt varierer med antallet man kjøper.

Ikke helt gamer-vennlig, med andre ord. Så husker vi at drakta Ready Player One-helten Wade Watts kjøpte også var svært kostbar.