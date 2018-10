Se NATOs styrkedemonstrasjon på Byneset direkte fra klokka 12

Dagens styrkedemonstrasjon på Byneset utenfor Trondheim regnes for å være høydepunktet under NATO-øvelsen Trident Juncture, som for tiden foregår i store deler av landet. Det forventes 3000 soldater, 42 fly, 14 helikoptre, rundt 20 skip og et titalls stridsvogner til Byneset i dag.

TU sender direkte fra styrkedemonstrasjonen på Byneset fra ca klokka 1200, øverst i denne artikkelen.

Styrkedemonstrasjonen vil vare i omtrent én time. En rekke prominente gjester vil være til stede på Byneset, og Forsvaret understreker at området ikke vil være tilgjengelig for besøkende uten invitasjon. Lokalbefolkningen er bedt om å følge seansen gjennom mediene.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ankom i går Værnes, sammen med visegeneralsekretær Rose Gottemoeller og NATO-ambassadørene fra de 29 medlemslandene i alliansen. En rekke øvrige land, deriblant Russland, vil være representert som observatører til øvelsen og dagens styrkedemonstrasjon.