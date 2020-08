Se bildene: – Tidenes mest sofistikerte smuglertunnel

Amerikanske grensepatruljer har gjort et oppsiktsvekkende funn:

En nesten ferdig smuglertunnel som strekker seg fra San Luis Río Colorado i Mexico til San Luis i Arizona er den mest sofistikerte smuglertunnelen i USAs historie, uttaler myndighetspersoner til nyhetsbyrået AP.

Tunnelen er utstyrt med et ventilasjonssystem, vannrør, elektriske installasjoner, skinner til å kjøre vogner på - og er veldig solid bygget. Tunnelen måler tre meter i bredden og er 1,2 meter høy.

Smuglertunneler mellom USA og Mexico avsløres med ujevne mellomrom, men denne overrasket immigrasjons- og tollmyndigheter både fordi den er såpass avansert og fordi det generelt er vanskelig å bygge tunneler i dette ørkenområdet.

Betongarmering og proft arbeid preger inngangspartiet til tunnelen. Foto: Ruters

– Terrenget i Yuma er krevende. Sanden er veldig løs, og de fleste som begynner å grave tunneler gir etter hvert opp. Denne tunnelen hadde ventilasjon, innlagt vann, et skinnesystem, vegger, tak, gulv og elektrisitet. Det gjør denne tunnelen helt unik, sier spesialagent Angel Ortiz, som er ansvarlig for Homeland Security Investigations i Yuma.

– Dette er nok den mest sofistikerte smuglertunnelen i USAs historie, legger fungerende leder ved grensepatruljen, Carl E. Landrum.

Homeland Security begynte å grave rundt i tunnelen i slutten av juli etter at noen rapporterte om et synkehull nær grenseovergangen. Det forelå allerede rapporter om potensiell tunnelaktivitet i området. Etter hvert senket de et kamera 7,6 meter under jorden, og tirsdag denne uka fant de tunnelen, som ennå ikke hadde en utgang på amerikansk side.