Schjøtt-Pedersen går av som leder i Norsk olje og gass

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen går av som toppsjef i NHO-foreningen Norsk olje og gass.

VG skriver at Schjøtt-Pedersen trolig blir sittende til en etterfølger er utpekt.

Schjøtt-Pedersen begynte i jobben i 2015.

Han har tidligere vært finansminister, fiskeriminister og statsråd ved Statsministerens kontor for Arbeiderpartiet. Han var i en årrekke en av tidligere statsminister Jens Stoltenbergs mest betrodde støttespillere.

Norsk olje og gass er en interesseorganisasjon for olje- og gassnæringen.

– Har vært en dyktig leder

– Det er en tid for alt, og nå er det på tide å gi stafettpinnen videre, sier Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Han sier videre at fikk et overordnet oppdrag fra styret, da han tiltrådte stillingen våren 2015: å få oljeindustriens syn fram i den offentlige debatten.

– Minst like viktig er det at vi i disse årene har utvidet Norsk olje og gass til også å omfatte fornybar havenergi og framtidig virksomhet innen hydrogen, karbonlagring og havbunnsmineraler. Vi har slått sammen og integrert tre industrieide organisasjoner. Det er gjennomført betydelige endringer og forbedringer av organisasjonen. Jeg er derfor glad for å kunne levere videre en organisasjon som er betydelig utviklet og forsterket, fortsetter han.

Styreleder Monica Th. Bjørkmann i Norsk olje og gass takker for innsatsen

– Karl Eirik har vært en dyktig leder for Norsk olje og gass og han har levert på de målene industrien ba om. Han har ledet organisasjonen gjennom en krevende periode med store omstillinger internt, samtidig som de årlige budsjettene er redusert med en tredel, sier Bjørkmann.

På jakt etter ny leder

Schjøtt-Pedersen har ingen plan for hva han skal gjøre nå, annet enn å legge til rette for overgangen til den som skal overta som leder av bransjeorganisasjonen.

– Hva som blir mitt neste oppdrag vil jeg få komme tilbake til, sier han.

Han vil lede organisasjonen til ny administrerende direktør er ansatt eller konstituert.

Bjørkmann sier styret har startet prosessen med å finne ny leder for organisasjonen.