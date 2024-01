I ukens Teknisk Sett snakker vi med de to topplederne Camilla Nilsson i Kyoto Group og John Markus Lervik i Cognite. Bakgrunnen for samtalen er som følger:

Det som i dag er Kyoto Group, har sin opprinnelse fra 2016, med et pilotanlegg i en tom papirfabrikk etter det som en gang var Norske Skog Follum. Etter de siste årenes industrialisering og skalering har selskapet nå et av sine varmelagre, kalt Heatcubes, i drift i Danmark. Installasjonen lagrer energi når strømmen er rimelig og tilgjengelig – for så å levere termisk energi tilbake til brukeren når det er behov for det.

Lagrer varme når strømprisen er lav

Kyoto lagrer energien som varme i sine Heatcubes – i opptil 500 grader C – i salt levert av Yara. Varmen omsettes i neste omgang til damp som blir brukt til prosessvarme til industrien. Kapasiteten for en Heatcube oppgis til mellom 16 og 120 MWt, avhengig av konfigurering. Effekten ved «tapping» av en installasjon oppgis å være inntil 20 MW.

«Brukerne» i Kyotos modell er forskjellige typer industri, der løsningen erstatter tradisjonelle fossile energikilder, primært gassdrevne turbiner. Det Oxford-baserte analysehuset Aurora Energy Research har regnet seg frem til at det kan være behov for opp mot 375.000 slike løsninger for å avkarbonisere verdens industri.

Ambisjoner må man tross alt ha!

Bruker Cognite som «hjerne»

I løpet av fjoråret inngikk Kyoto Group et samarbeid med Cognite, som i en håndfull år har hatt fokus på smart digitalisering av industri. Kyoto Group, som kommer til å ha hendene fulle med å prosjektere og levere sine Heatcubes, fikk seg dermed en partner som kan ta oppgaven med å sørge for at energilagrene driftes på en smart måte.

Ikke bare skal varmelagrene «lades» optimalt når solen skinner, vinden blåser og industrien ikke trenger energien, men også skal en Heatcube tappes smart når brukeren trenger energi fra det varme saltlageret.

Kort og godt bidrar dermed Cognite til både å forbedre ytelsen på varmelagrene, redusere driftkostnadene og ikke minst med prediktivt vedlikehold.

– Skal vi vi lykkes med norsk industri, må vi samarbeide på tvers, sier Lervik.

Mulig universell løsning

Dersom leseren har kommet hit i teksten, gis det ikke ekstrapoeng for å gjette at varmelagrene fra Kyoto Group også har et potensial som generelle energilagre i kraftnettet.

Slikt sett vil industriaktører som installerer slike varmelagre, også kunne levere til nettet og dermed få enda en utnyttelse og forretningsmulighet.

Da blir det ikke mindre aktuelt med et digitalt system som overvåker og styrer mellom mulighetene for lagring, egen tapping av energi eller levering til nettet. Cognite tar selvfølgelig i bruk kunstig intelligens for å løse og optimalisere utfordringene og mulighetene.

– KI er med og forandrer hele industrien, sier Nilsson.

Davos neste

Når dette publiseres, sitter både Lervik og Nilsson på scenen under World Economic Forum i Davos for å diskutere hvordan nettopp generativ KI kan bidra til å gi industrien et betydelig teknologisk løft.

Utfordringene for verdens industri er mange og store. Ikke bare står de overfor et gigantisk behov for avkarbonisering, men også en aldrende arbeidsstokk med relativt lav datakompetanse.

Kyoto Group og Cognite har funnet sammen for å løse både disse og andre utfordringer. Og best av alt: Det er en norsk løsning for verdensmarkedet.