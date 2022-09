Satser på gruvedrift på 3000 meters dyp

Mineraler vi kan finne på dypet, spås å bli en ny næring i Norge.

Hans Petter Klohs, medgründer og styreleder i Adepth, tror på et nytt norsk ressurseventyr. Denne gangen et som er mer miljøvennlig enn olje og gass. For den grønne økonomien trenger enorme mengder mineraler for å realisere alle planene om batterier og elektrifisering. Den midtatlantiske ryggen, det vil si der to tektoniske plater går fra hverandre, spyr ut mineraler fra undergrunnen. De avsettes nærmest som grushauger av sulfider som er rike på mangan, sjeldne jordarter og andre metaller.

– Mineraler er på en måte grunnmuren i det fornybare energisystemet, sier Klohs.

I motsetning til i andre deler av verdenshavene, hvor slik mineralisering ligger i internasjonalt farvann, er de norske fordelt over 600.000 kvadratkilometer i vår økonomiske sone. Altså mer enn 1,5 ganger fastlandsarealet.

Og som med olje og gass er både regelverk, mye teknologi og annet likt. Derfor er det veldig enkelt å sette i gang. Er det noe Norge har ekspertise på, så er det å jobbe autonomt på store havdyp. Allerede i år kommer de første ressursestimatene.

Selvfølgelig er det mye teknologi som skal utvikles og testes ut, men Adepth har allerede mange ideer til hvordan vi skal få opp mineralene. Her er det ikke snakk om å sprenge, men å knuse og grave under vann, forteller Klohs i dagens podkast. Transporten opp vil foregå med vannstrøm i rør til skip som tar det i land for prosessering.

Tidlig neste år skal selskapet senke en kjerneboringsrigg ned til nesten 4000 meters dyp, den skal gi oss mer innsikt i ressursene vi kan forvente. NTNU har forsiktig anslått at vi kan hente opp mineraler verd 1000 milliarder kroner. Men om de olje- og gassressursene vi trodde på i starten skulle være en indikasjon, så har de økt over 30 ganger fram til i dag. Det ser ut som om naturen nok en gang har vært snill med steinrøysa vår.

Teknisk sett: Moberg & Valmot

