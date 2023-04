«Potensielle investorer kan legge inn bud for å, i en ledende rolle eller sammen med andre investorer, skaffe seg eierandeler i et rekonstruert SAS», heter i en melding.

– Gjennom prosessen med kapitalanskaffelse som vi innleder i dag, tar vi et viktig steg fremover i SAS Forward, for transformasjonsplan som har til hensikt å styrke vår finansielle stilling, sikre langsiktig konkurransekraft og befeste vår posisjon som Skandinavias ledende flyselskap, sier konsernsjef Anko Van der Werff.

Prosessen med å innhente kapital beskrives om «konkurranseutsatt og bred».

Går til domstolen

SAS er i en såkalt chapter 11-prosess, noe som innebærer konkursbeskyttelse. I den forbindelse kommer selskapet torsdag til å gå til den amerikanske konkursdomstolen for New Yorks søndre distrikt for å få godkjennelse for framgangsmåten som skal styre kapitaliseringsprosessen.

SAS har tidligere kunngjort at selskapet planlegger å skaffe minst 9,5 milliarder svenske kroner i ny kapital.

«Den endelige størrelsen på kapitaltilskuddet er dog avhengig av den konkurranseutsatte kapitalanskaffelsesprosessen, samt selskapets løpende evne til å generere ytterligere likviditet», heter det.

Venter høyere inntekter

Som en del av meldingen natt til torsdag har SAS også oppdatert de finansielle prognosene, blant annet basert på en revidert forretningsplan.

– For regnskapsåret 2025/2026 ventes inntektene nå å bli 58 milliarder svenske kroner, sammenlignet med 49 milliarder svenske kroner i prognosene som selskapet offentliggjort i en pressemelding 30. september 2022, skriver SAS.