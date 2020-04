Sars-vaksine brukes nå om igjen i kampen mot covid-19

Rundt 35 selskaper og akademiske institusjoner jager for tiden en vaksine mot covid-19, fordi det er den mest sannsynlige løsningen for å bekjempe koronapandemien. Arbeidet har blitt hjulpet av vaksiner mot Sars og Mers, som nå brukes på nytt mot covid-19. Det skriver The Guardian.

Stoppet utviklingen

I 2002-2004 var det en epidemi av alvorlig akutt respirasjonssyndrom (Sars) i Kina, og i 2012 var det et utbrudd av Midtøsten respirasjonssyndrom (Mers) i Saudi-Arabia. I begge tilfeller begynte man å utvikle vaksiner, men etter at det lyktes å stoppe utbruddene, ble vaksinene lagt på lager. Nå er de tatt fram igjen, fordi de kan gjenbrukes i utviklingen av en vaksine mot covid-19.

Sars-CoV-2-viruset, som fører til covid-19-sykdommen, deler mellom 80 og 90 prosent av dets genetiske materiale med viruset som forårsaket Sars.

Begge består av en stripe RNA plassert i en proteinkapsel. Kapselens pigger lar den feste seg til de samme reseptorene på overflaten av celler i menneskets lunger. Viruset kan da bryte inn i cellen, bruke den til å lage flere kopier av seg selv, bryte ut igjen og drepe cellen i prosessen.

Når folk vaksineres, gjøres dette vanligvis ved en injeksjon der immunsystemet blir introdusert for en del av viruset. Kroppen produserer da antistoff som kan gjenkjenne viruset på dets genetiske materiale, og derfor vil den bekjempe viruset hvis det skulle komme inn i kroppen igjen.

Normalt tre faser i testingen

Det amerikanske selskapet Novavax, som gjenbruker Sars- og Mers-vaksinen, sier det har flere vaksinekandidater klare til å testes i kliniske studier i vår. Disse er essentielle for å sikre at vaksinen fungerer som den skal, og blir ofte testet i tre stadier.

Først tester du det på omtrent 20 friske mennesker for blant annet å finne bivirkninger. Deretter blir hundrevis av mennesker testet i syke områder for å undersøke effektiviteten til vaksinen, og til slutt blir flere tusen mennesker testet for samme formål.

Derfor kan man ikke hoppe over de kliniske studiene, og av samme grunn må vi forberede oss på å vente minst 18 måneder før en vaksine er ferdig, sier Annelies Wilder Smith, professor i nye smittsomme sykdommer ved London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Denne artikkelen ble først publisert av Ingeniøren.