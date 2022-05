Sanksjoner: Russiske skip utestenges – kirkenes utsetter prosjekter

Norge følger opp EU og innfører sanksjoner og utestenger skip over 500 bruttotonn med russisk flagg eller som er russiskkontrollert.

Forbudet gjelder ikke fiskebåter eller søk- og redningsfartøy. Oversikten viser at havner i Fastlands-Norge hadde 860 anløp av russiske fiskefartøy.

Ifølge statistikk fra Kystverket, er Kirkenes den havna som i fjor hadde flest anløp av russiskflaggede lasteskip. Kirkenes hadde i fjor 97 anløp av russiske skip over 300 bruttotonn, som er kategorien Kystverket operer med i sin statistikk.

– Aktiviteten gikk ned da krigen begynte 24. februar. Sanksjonene betyr at det blir enda mindre aktivitet, som betyr reduserte inntekter. Vi må legge planlagte utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter på vent, sier havnekaptein Maung San Lwin i Kirkenes Havn KF til TU.

Det omfatter blant annet mål om bygging av ny utslippsfri isbryter, omlegging til en utslippsfri bilpark og utvikling av tilbudet om landstrøm.

Krise for andre

Maung vil ikke karakterisere situasjonen som en akutt krise.

– Det er mange i Sør-Varanger kommune som merker dette og rammes langt hardere enn oss, ikke minst næringslivet, sier Maung.

Russiske fartøyer har stått for ca. 60 prosent av trafikken i Kirkenes havn. Byens hjørnesteinsbedrifter er langt på vei avhengig av den trafikken. Kommunen frykter at hjørnestensbedriftene kan velte, og dermed mange av de lokale leverandørbedriftene.

Havnekaptein Maung håper unntakene kan avhjelpe situasjonen. Han tror at svært mange av skipene i statistikken til Kystverket i realiteten omfattes av unntakene, blant annet fabrikktrålere.

Havnekaptein Maung San Lwin i Kirkenes Bilde: Tore Stensvold

Havn for Finland

Kirkenes Havn var før Ukraina-krigen i gang med investeringsplaner og utbyggingsprosjekter for blant annet å kunne være en snarvei for finske varer. På kort sikt var planen utvikling av fiskerihavnen i Bugøynes, økt satsing på cruisetrafikk og økt varestrøm til/fra Finland over Kirkenes havn.

«I Kirkenes er vi klare til på kort tid å modifisere den eksisterende havne- og kaistrukturen slik at vi kan legge til rette for godstransport til og fra Finland. Tiltaket er til og med tatt inn i kommuneplanen. Det er bare finansieringen som mangler, grovt estimert til 200 millioner kroner,» skriver havna på sine Facebooksider.

Kommunen mener planene likevel bør realiseres for å demme opp for tapet av russisk aktivitet.

Et russisk isbrytende tankskip og MS Kong Harald til kai i Kirkenes tidligere i vinter. Foto: Kirkenes Havn

Svalbard

De nye sanksjonsreglene gjelder ikke skipsanløp på Svalbard. I fjor kom 67 russiskflaggede skip til øygruppa i Arktis, hvorav bare 14 var fiskefartøy. Kjøleskip utgjør største kategori skipstype (31), etterfulgt av fiskefrakt (14), fiskebåter (14), fabrikktrålere (5) og bulkskip (3).

Oversikten fra Kystverket omfatter kun skip som seiler med russisk flagg, og altså ikke russiskkontrollerte skip med andre flagg.

Viktigere enn havna

Tromsø Havn er nummer to på lista over russiske skipsanløp i fjor med 79.

Havnedirektør Jørn-Even Hansen i Tromsø Havn har ikke nøyaktige tall på hva sanksjonene kan bety, men opplyser at det ville bli et direkte tap på 4 millioner kroner om ingen skip kom til Tromsø i 2022.

Ettersom deler av året er gått og fiskefartøy er unntatt, tror Hansen at normalomsetningen på ca. 140 millioner kroner vil svekkes med bare 1 million kroner.

– Det er nok mange aktører i Tromsø som vil tape langt mer. Det store spørsmålet er hensynet til den langsiktige felles fiskeriforvaltningen. De langsiktige konsekvensene er potensielt store og svært viktig for Norge framover, og langt viktigere enn for havna, skriver Hansen i en SMS til TU.

Fagleder Arnt-Einar Litsheim i foreningen Norske Havner sier til TU at deres medlemmer lojalt følger EU og norske myndigheters sanksjonspolitikk. Han synes det er bra det er unntak for fiskefartøy. Fersk fisk må til havn og videreforedling så raskt som mulig. Fisk er viktig som mat og skipstransport er det mest miljøvennlige.

Tromsø Havn med et skip fra Hurtigruten til kai i 2016. Bilde: TORE STENSVOLD

Stor import

Norge importerte i fjor varer fra Russland verdt til sammen 21,8 milliarder kroner, som var en økning på 58,9 prosent fra 2020. Ifølge SSBs statistikk, er det i hovedsak matvarer, metaller, brenselsstoffer og kjemiske produkter vi importere mest av. Av metaller var aluminiumsimporten verdt ca. 5 milliarder kroner. Norske personbiler ruller rundt på russisk-importerte dekk fra 2021 verdt 1 milliard kroner.

Norge eksporterte varer til Russland for i alt 3,7 milliarder kroner. Dyrefôr, maskiner, transportmidler og fisk står for de største verdiene, ifølge SSB.

Anløp per fylke:

Av de 715 anløpene, fordeler de seg fylkesvis slik:

Troms og Finnmark: 411

Nordland: 103

Rogaland: 64

Vestland: 47

Møre og Romsdal: 40

Trøndelag: 26

Vestfold og Telemark: 10

Viken: 9

Oslo: 5

Ut fra skipstype: