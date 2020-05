Salget stupte da koronaviruset kom – slik snudde Laerdal seg rundt i løpet av noen uker

Korona-pandemien har endret markedet fullstendig for Laerdal Medical.

– Førstehjelpsutstyr har betydelig nedgang. Mange land kansellerer førstehjelpsopplæring siden det er uaktuelt å samle folk i klasserom, sier Jon Lærdal, leder for Laerdal Medicals forretningsenhet for gjenoppliving.

Fabrikksjef Torbjørn Gjerdevik sier at produksjon av produkter som ikke er relevante i forhold til covid-19 har gått ned med 40 prosent.

Til gjengjeld har behovet for utstyr til luftveisbehandling økt sterkt. Den portable sugepumpa Laerdal Suction Unit (LSU), som brukes til å frigjøre luftveiene for blant annet blod og oppkast, monteres for fullt i produksjonslokalene nær Stavanger sentrum. Ifølge Jon Lærdal skal LSU blant annet plasseres ut ved hver eneste av de 4000 sengene på det nye provisoriske sykehuset NHS Nightingale i London.

Tredoblet produksjon

– Vi har tredoblet produksjonen av LSU. Nå prøver vi å få til en femdobling, sier fabrikksjef Gjerdevik.

I så fall øker produksjonen fra 200 enheter i uka, til 1000. For å lykkes med det, må produksjonslokalene og arbeiderne skjermes mot smitte. Nye sluser for vareleveranser, hindrer direkte kontakt mellom arbeider og transportør. Flere dispensere med desinfiseringsmidler er satt opp. Dørhåndtak, stemplingsur og tilsvarende, vaskes oftere enn før. Og langt de fleste kontoransatte har flyttet inn på hver sine hjemmekontor.

Utviklet på tre uker

The Laerdal Silicone Resuscitators (Laerdalsbagen), som produseres i Kina, har også fått en oppsving. Laerdalsbagen gjør det mulig for medisinsk personell å ventilere pasienter og er utgangspunktet for en ny nødventilator (ofte kalt nødrespirator), som gikk fra idé til prototype på bare tre uker.

– Uavhengig av hverandre, fikk Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) inn flere idéer til en nødventilator som var basert på Laerdalsbagen vår. Etter en evalueringsrunde av forslagene, der blant annet to leger fra Stavanger Universitetssykehus og Forsvarets sanitet var med, valgte FFI Servi sin løsning, sier forskningsdirektør Helge Myklebust.

I trepartsamarbeidet har Laerdal Medical bidratt med kompetanse for ventilasjonsløsninger til pasienter. FFI har stått for beredskapstenkningen og tatt koordineringsansvaret opp mot sentrale helsemyndigheter. Servi, som vanligvis produserer hydraulisk utstyr til oljebransjen, maritime næringer og forsvaret, bidrar med en maskin som bokstavelig talt gir en maskinell «hånd» til å presse på Laerdalsbagen, slik at helsepersonell kan frigjøres til andre oppgaver.

Lange arbeidsdager

– Vi har ingen medisinskteknisk avdeling, men kan realisere dette på grunn av vår kjennskap til elektromekanikk og kontrollsystemer, sier konsernsjef i Servi, Tom-Arne Solhaug.

Det ble lange arbeidsdager. Hver kveld klokka 20:00 møttes FFI, Laerdal Medical og Servi for å presentere og revidere nye brukerkrav, tekniske krav og risikostyring med mer. Møtene ble først organisert via e-post og telefon, før de ble flyttet over til Teams. Samarbeidet gikk bra selv uten fysiske møter.

– Vi har aldri samarbeidet med hverken FFI eller Servi før. Vi kjente hverandre ikke, men dette gikk bra fordi vi hadde tillitt til hverandre. Krisesituasjonen gjør også mange mer fleksible, med mer positiv innstilling til nye måter å arbeide på, sier Myklebust.

– Tommelfingerregelen er at det tar et år å utvikle nye produkt. Dette fikk vi til på kun tre uker, skyter Jon Lærdal inn.

Nødventilatoren, som statsminister Erna Solberg lanserte som en gladnyhet, høstet straks mye kritikk, blant annet fra Norsk sykepleierforbund. Kritikken gikk på at det ikke er antallet ventilatorer som begrenser kapasiteten til intensivplasser, men menneskelige ressurser. Det er ikke mulig å bemanne 1000 ekstra ventilatorer med nok intensivsykepleiere og leger. Dessuten er intensivpasienter med covid-19 særlig utfordrende fordi de ofte utvikler akutt lungesviktsyndrom (ARDS).

Kritikken traff hardt.

Samfunnsansvar

– Det var medarbeidernes entusiasme og stå på vilje, som gjorde at vi fikk dette til på så kort tid. Samfunnsansvaret var viktigere enn tanken på profitt. Etter kritikken av nødventilatoren, har jeg måttet bruke mye tid på folkene i prosjektet. Jeg tror kritikken skyldes misforståelser. Nå biter vi tennene sammen og skal levere i tide uansett, sier Solhaug.

Også Helge Myklebust tror kritikken skyldes misforståelser.

– Dette er en nødventilator. Den skal ikke erstatte ventilatorer som brukes til de mest krevende pasientene som covid-19 pasienter med ARDS. Den er et tillegg og en beredskapsløsning for en akutt situasjon vi ikke håper kommer. Men kritikken har gjort oss ydmyke. Vi har lært at informasjonen vi sender ut må være presis, sier han.

– Vi berømmer intensjon og innovasjon. Vårt beste råd er å ta oss og andre fagfolk på råd i utviklingen av nye innovasjoner som kan være til hjelp i denne situasjonen, oppfordrer Lill Sverresdatter Larsen utviklere av hjelpemidler mot koronaviruset og covid-19. Foto: Kristin Henriksen

Ifølge forbundsleder i Norsk sykepleieforbund, Lill Sverresdatter Larsen, som var en av kritikerne, var intensjonen ikke å henge ut innovatører eller næringsliv. Hun vil berømme både intensjon og innovasjon. Kritikken hennes var en faglig reaksjon på at ventilatoren ble presentert som om den økte intensivkapasiteten i Norge.

– Nødventilatoren kan muligens brukes prehospitalt noen timer, men da til helt lungefriske personer. Den kan ikke brukes til behandling av noen som er innlagt med covid-19 siden de har alvorlig lungesvikt. I hvilken grad nødventilatoren vil lette situasjonen på et sykehus med mange covid-19-pasienter, er vanskelig å svare på utover dette, sier hun.

Fullskalaproduksjon

Nede i laboratoriet til Laerdal Medical, sitter testingeniør Eivind Tønnessen foran en prototype av nødventilatoren. I dag tester han ut ventilatorens ytelse. Som referanse brukes en ventilatortester, og en testlunge med regulerbar compliance og luftveismotstand. Ventilatortesteren måler blant annet levert volum fra nødventilatoren og trykket i testlungen, og kan dermed beregne lungens elastisitet. Tønnessen, som er utdannet medisinskteknisk ingeniør, har erfaring fra krisesituasjoner. Han jobbet på et FN-sykehus under Bosniakrigen i 1994-95.

– Jeg er godt kjent med å måtte behandle pasienter, samtidig som man må greie seg med lite utstyr. At noen er skeptiske til nødventilatoren betyr lite for meg akkurat nå. Jeg fokuserer på arbeidsoppgavene, for skal vi ha beredskap til sommeren, må utstyret lages nå, sier han.

Nødventilatorene skal produseres på Servi sin fabrikk i Kristiansand. Den første testproduksjonen var ferdig før påske. I starten av mai er målet å starte fullskalaproduksjon. Laerdal Medical og Servi har så langt fått bestilling på tusen nødventilatorer av norske helsemyndigheter.