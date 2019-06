Ruter parkerer hydrogenbussene og stenger fylleanlegget

Dagen etter at Ruter opplyste til Bussmagasinet at hydrogenbussene i Oslo skulle gå som før, har Ruter nå snudd og vedtatt en kontrollert nedstengning av hydrogenanlegget på Rosenholm. Bussene tas midlertidig ut av drift.

– Ruters hydrogenstasjon har et annen teknisk design og en annen leverandør enn Uno-X-stasjonen i Sandvika. Vi har derfor ingen grunn til å tro at det er en økt risiko ved driften av vår stasjon. Den har vært i drift siden 2012 uten slike hendelser. I påvente av vurdering av sikkerhet rundt videre drift har vi likevel valgt å stenge ned vår stasjon som et ekstra sikkerhetstiltak, skriver Ruters pressevakt, Øystein Dahl Johansen til Bussmagasinet.

Ikke kjent med lignende hendelser

Ruter vurderer fortsatt driften på Rosenholm hydrogenstasjon som sikker.

– Vi har kjennskap til hydrogenstasjoner og bussdrift i hele Europa, og vi er ikke kjent med at det har vært tilsvarende hendelser, heller ikke hendelser med selve kjøretøyet. Ruters hydrogenstasjon står inne på et bussanlegg og brukes kun av opplært personell, skriver Johansen til Bussmagasinet.

Nedstengningen skal ikke få konsekvenser for avviklingen av kollektivtrafikken.

– Hydrogendriften er et testprosjekt med fem busser, hvor vi har reservekapasitet tilgjengelig. Stengingen medfører derfor ingen vesentlige ekstrakostnader, skriver Johansen.

– Uavhengig av denne hendelsen utreder Ruter mulighetene for videre satsing på hydrogendrift, avslutter Johansen.

Avlyser hydrogenbuss-anbud

Onsdag ble det også kjent at Ruter dropper flere hydrogenbusser i denne runden. Høy pris og tilgang på batterielektriske busser i klasse 2 busser var avgjørende for at Ruter nå avlyser sitt anbud.

– Kostnadene med hydrogendrift var betydelig høyere enn forventet, særlig kostnader forbundet med fylleinfrastruktur for hydrogen og drifts- og vedlikeholdskostnader, sier Johansen i Ruter.

Da anbudet ble utlyst, fantes det ikke hel-elektriske klasse 2-busser på markedet.

– I prosessen har markedet respondert og kan nå leveres elbusser også i klasse 2, til en lavere pris en tilsvarende busser driftet på hydrogen, Johansen.

For spørsmål om de tekniske forskjellene på fyllestasjonen i Sandvika og Ruters hydrogenfyllestasjon, henviser Ruter til leverandøren Air Liquide. Teknisk ansvarlig i Air Liquide, Daniel Schultz, har ikke besvart TUs henvendelser.

Uno-X legger nyetableringer på is

Eieren av stasjonen i Sandvika, Uno-X, stengte tirsdag ned sine stasjoner på Hvam i Skedsmo og Åsane i Bergen. Stasjonene tømmes for hydrogen.

– Vi vil aldri kompromisse med sikkerheten for våre kunder. Derfor er det per nå ikke aktuelt for oss å etablere nye hydrogen-utsalg i Bergen, Trondheim eller Stjørdal, skriver daglig leder i Uno-X Norge, Jens Haugland i en pressemelding.

– Vi kommer heller ikke til å ha hydrogen ved noen av våre øvrige stasjoner, før vi er helt sikre på at teknologien og løsningen er trygg, skriver Haugland.

Eksplosjonen i Sandvika etterforskes nå av politiet, med bistand fra fagfolk og eksperter.