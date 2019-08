Ruter dropper norske elsparkesykler, inngår samarbeid med tyske Tier

Kollektivselskapet Ruter inngår samarbeid med tyske Tier om elsparkesykler, ifølge økonominettstedet Shifter.

Shifter har fått tilgang til tildelingsbrevet hvor det kommer fram at Tier vant Ruters anbudskonkurranse om elsparkesykler.

Ruter skriver også at flere av leverandørene leverte likt på en del av tildelingskriteriene, men at Tier skilte seg ut på drift, vedlikehold, brukerfokus og bærekraft.

De øvrige aktørene som var med i konkurransen, var de tre norske aktørene Zvipp, BIMM og Urban Infrastructure Partner (UIP), som står bak bysyklene, samt svenske VOI.

Ifølge Aftenposten vil personer med månedskort hos Ruter på trikk, buss og bane også kunne få tilgang til elsykler over hele byen.

Det er uklart når sparkesyklene vil være tilgjengelige gjennom Ruter.

– Hvis vi får til å gjøre noe allerede utover høsten, som gir mening og er fornuftig, så kan det godt hende at vi gjør det. Så kan det godt hende at en god del først vil skje neste sesong, sier direktør Endre Angelvik for mobilitetstjenester i Ruter tidligere onsdag.