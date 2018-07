Ruter får støtte til ti nye hydrogenbusser i Oslo

Enova bidrar med 38,2 millioner kroner til Ruters ti nye hydrogenbusser i Oslo, mens EU bidrar med 14 millioner. Bussene skal være på plass om to år.

Totalbudsjettet for de nye bussene er 134 millioner kroner, ifølge Dagsavisen. Dermed må Ruter selv ut med drøyt 80 millioner kroner.

Ruter har i dag fem hydrogenbusser og seks batterielektriske busser i ordinær drift. Selskapet mener elektriske busser egner seg godt for lokale ruter i bynære områder, mens lengre, regionale ruter vil kreve hydrogenbusser.

I dag kjører rundt 4.500 regionbusser rundt i Norge, ifølge avisen. På spørsmål om vi vil få se lignende prosjekter andre steder enn i Oslo, svarer klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) at det pågår flere prosjekter der hydrogen testes som drivstoff.

– Vi har blant annet støttet ASKO Midt-Norge i uttesting av hydrogenlastebiler og gaffeltrucker med lokal produksjon av hydrogen, sier han til Dagsavisen.

Steg på veien

Han ser prosjektet i Oslo som et viktig steg på veien mot målet om å kutte utslippene med 50 prosent innen 2025.

– Jeg håper prosjektet bidrar til at man bygger kompetanse rundt bruk av hydrogen i kollektivtransport og at det bygger ned barrierer slik at hydrogenbusser kan bli et reelt alternativ til fossildrevne busser på regionruter, sier Elvestuen.