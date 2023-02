I en oppdatering på meldingstjenesten Telegram fredag, hevder det russiske forsvarsdepartementet å ha ødelagt et luftvernsystem av typen NASAMS i Donetsk i Ukraina. Departementet hevder i meldingen at dette er et våpen som er produsert i Norge.

– Man må regne med å ta materielle tap i en slik konflikt, og det er heller ikke usannsynlig at NASAMS blir deployert relativt langt fram mot fronten, sier Ole Jørgen Maaø, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen til Forsvarets forum.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air-Missile System) er et modulbasert og mobilt luftvernsystem utviklet av norske Kongsberggruppen, skriver avisen.

I juni i fjor kunngjorde USAs president Joe Biden at USA ville forsyne Ukraina med NASAMS. I november i fjor bekreftet Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov at de omsider hadde mottatt luftvernsystemet.