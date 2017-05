Rundt 70 mister jobben etter Reinertsen-oppkjøp

Rundt 70 ansatte mister jobben etter at Aker Solutions overtok olje- og gassvirksomheten til Reinertsen AS.

– I forbindelse med oppkjøpet av Reinertsen har vi hatt en gjennomgang av ressurser og forventede arbeidsvolumer. Dette har vist et behov for å redusere arbeidskapasiteten i Trondheim og Bergen med om lag 70 stillinger, noe vi informerte de ansatte om på allmøter for rundt to uker siden, skriver pressekontakt Stina Kildedal-Johannessen i Aker Solutions i en epost til Adresseavisen.

Hun sier at dette gjøres for å sikre selskapets konkurranseevne.

Vil bli oppsigelser

Nedbemanningen kommer til å skje gjennom oppsigelser og vil hovedsakelig påvirke administrasjonsstillinger samt noen ingeniørstillinger.

Det var i slutten av mars det ble kjent at Aker Solutions tok over olje- og gassvirksomheten og de rundt 700 ansatte i oljeserviceselskapet Reinertsen AS i Trondheim.

Bakgrunnen var at Reinertsen hadde bedt om offentlige gjeldsforhandlinger i desember i fjor. Da virksomhetsoverdragelsen var gjennomført, ble Reinertsen slått konkurs.