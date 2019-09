Røykutvikling fra oljetanker – 106 personer evakuert fra Stureterminalen

* Olje- og gassterminal og viktig utskipningshavn for råolje og LPG (flytende på petroleumsgass) på Alvøyna i Øygarden kommune i Hordaland.

* Har to kaianlegg som kan motta oljetankere på opp til 300.000 dødvekttonn (dwt), fem råoljekaverner (hulrom i fjell) med en kapasitet på en million kubikkmeter, en LPG-kaverne på 60.000 kubikkmeter og en ballastvannkaverne på 200.000 kubikkmeter.

* Terminalen mottar råolje fra Oseberg-området gjennom Oseberg Transport System (OTS) via en 115 kilometer lang oljerørledning fra Oseberg Feltsenter, samt råolje fra Grane-feltet gjennom Grane Oil Pipeline (GOP) via en 212 kilometer lang oljerørledning. Svalin-feltet ble koblet på Grane-røret i 2014. Fra slutten av 2015 er det transportert råolje fra Edvard Grieg-feltet til Sture via GOP, og fra 2016 er også Ivar Aasen-feltet koblet på samme rørledning med mer olje til Sture.

* Årlig anløper 150–160 tankskip terminalen.

Kilder: Equinor, Wikipedia