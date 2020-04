Rottefella pønsker på helt ny teknologi for fjellski-bindinger

Bindingssystemet NNN-BC som norske Rottefella lanserte i 1989, er fortsatt helt dominerende i markedet for fjellski. Eneste alternativ er 75 mm-standarden, som er enda eldre. Men i flere år har utviklingsavdelingen hos Hurum-bedriften jaktet på en forbedring.

En konseptskisse omtalt på amerikanske skiforum og et norsk patent fra 2018, gir et visst innblikk i hva bindingsfabrikanten tenker på i jakten på et nytt system.

Konseptskissen ble også omtalt av skimagasinet Fri Flyt i mars (krever innlogging).

Utviklingssjef Øyvar Svendsen hos Rottefella forteller til Teknisk Ukeblad at de har holdt på med planene i lengre tid.

– Vi ønsker å få bedre stabilitet i systemet, bedre gåegenskaper bortover og bedre nedoveregenskaper, forteller Svendsen.

Han legger til at målet ikke er å konkurrere med rando, altså randonnée-bindinger der hælen på skistøvelen kan låses fast til skien som i en alpinbinding.

– Fokuset er ikke å lage et system du kan bruke til å kjøre ned fra en tind via en bratt renne. Der finnes det andre løsninger som er bedre og sikrere, forteller Svendsen.

Flytte bindingen inn i skoen

Rottefella har ikke søkt offentligheten om planene i Norge, men i en engelsk Rottefella-katalog fra 2018, er konseptet løst beskrevet sammen med en skisse. Det er denne skissen som ble diskutert på amerikanske skiforum på nettet.

«Med vårt nye Back Country bindingssystem har vi flyttet bindingen fra skien, trugen eller skøyten til selve støvelen. Med bindingsfunksjonaliteten isolert i sålen på støvelen, så er det kun en liten metallbrakett igjen på skien», skrev Rottefella om systemet.

Hva kan du si om det?

Utviklingssjef Øyvar Svendsen i Rottefella. Foto: Christian Sømme

– Ikke så mye akkurat nå, men vi har tenkt åpent rundt hvor låsen i systemet skal sitte. Vi ser på muligheter til å gjøre ting annerledes, når vi først skal gjøre noe nytt. Å drodle rundt nye måter å gjøre det på, er ikke så rart, forteller utviklingssjefen.

Han legger til at det også er noen helt klare utfordringer med å gjøre det. Blant annet vil skoen bli mer kompleks. Vann, snø og ising er en annen problemstilling.

– Vi er i en utforskende fase, legger han til.

Konseptet ble presentert på vintersportmessen ISPO, men utviklingen ble bremset da de tidligere storkundene skiprodusentene Fischer og Rossignol lansert egne langrennsbindinger.

– Vi fikk store utfordringer og mistet omtrent halve omsetningen over natten. Da måtte vi prioritere hardt hva vi skulle fokusere på fremover, legger han til.

Den gang valgte de å fokusere tungt på flyttbare bindinger rettet mot det nye segmentet med felleski, for å berge selskapet.

– Vi håper at vi har klart å sikre langrennsbiten nå og fått tid til å fortsette jobben med BC, forteller han.

Fikk patent i 2018

Teknisk Ukeblad har kikket på norske og internasjonale patentdatabaser for å undersøke hva slags fjellski-bindinger Rottefella ser for seg i fremtiden.

Allerede i 2016 sendte Rottefella inn en patentsøknad med den noe anonyme tittelen «festemekanisme». Målet med oppfinnelsen var blant annet å lage en skibinding med bedre vridningsstivhet, der festemekanismen helt eller delvis er plassert i skoen. Søknaden ble godkjent i 2018.

Patentet dekker blant annet en mekanisme som skyver tapper ut av skoen, som griper fatt i skibindingen. Omtrent som en omvendt tech-binding, der tapper i bindingen presses inn i skistøvelen.

Skisse fra patentet som viser et bindingssystem bygget inn i skosålen. Faksimile: Patentstyret

– Ting forandrer seg

Svendsen bekrefter at patentet er en del av utviklingen av det nye bindingssystemet. Selv er han én av fire oppfinnere bak patentet.

– Det er en samling med tanker og tidlige konsepter. Det er et patent som vi ofte leverer når vi er tidlig i et prosjekt, hvor vi tenker at dette kan være interessant for oss, forteller han.

Han ønsker ikke å svare på om de har mer spesifikke patentsøknader knyttet til det nye bindingssystemet til behandling.

– Det har jeg ikke lyst til å kommentere. Vi prøver å beskytte alle innovasjoner vi tar frem, sier han.

– Ting forandrer seg, så det ser ikke helt ut som på patentet nå, forteller han. Man tar veivalg underveis. Det har med hva andre i samme segment gjør, og hvordan den tekniske løsningen utvikler seg. Hva man støter på av problemer og ikke, men noen av prinsippene går igjen, forteller han videre.

Han forteller at de nå er i en fase der de finner ut av de små tekniske løsningene som er kritiske og som vil være en del av beskyttelsen i det nye bindingssystemet. Patenter er også en del av årsaken til at de satser på et nytt system.

– Det er for å prøve å beskytte den innovasjonen vi tar frem på BC, sier han.

Forskningsrådet har i flere år støttet arbeidet med et nytt bindingssystem gjennom skattefunn-ordningen. Tittelen på prosjektet har vært «bindingsystem for lette fjellskiturer».

Er enerådende

Rottefella er nå enerådende i det såkalte BC-segmentet, altså forkortelsen for back country, som i denne sammenhengen i stor grad handler om skiturer utenfor maskinpreparerte løyper. Fjellski er vel det mest brukte norske begrepet for aktiviteten.

Etter at konkurrenten Salomon sluttet å produsere sine BC-bindinger og støvler for noen år siden, så har det eneste alternativet til NNN-BC vært den enda eldre 75 mm-standarden, der bindingene omtrent kun lages av Rottefella og amerikanske Voilé.

– Vi har noen produkter som er ganske gamle i dette segmentet og vi har lenge visst at vi må gjøre noe med disse, sier utviklingssjefen.

Han forteller at det har stått på planen gjennom de 15 årene han har vært i Rottefella, men at det er blitt nedprioritert på grunn av andre, mer presserende prosjekter.

Planene om et nytt system skyldes dels at de mener de eksisterende systemene (75 mm og NNN-BC) ikke er gode nok. Dels skyldes det en erkjennelse om at de må lage et nytt system, dersom de skal få inn ny funksjonalitet i systemet.

– Vi kan fornye innenfor den koblingen mellom sko, binding og ski som vi har hatt i over 25 år, men det er mer spennende å se om vi kan lage et system som er enda bedre, som gir bedre ferdigheter når du går bortover, men også på vei nedover fra dit du har gått, forteller Svendsen.

Vil ikke konkurrere med topptur-markedet

Svendsen forteller at de ikke har ambisjoner om å konkurrere med randonnée-bindinger eller det rene toppturmarkedet.

– Vi prøver ikke å utfordre plaststøvler og utløserbindinger og den pakken der. Vi prøver å gjøre noe som er fornuftig for de som går på ski i fjellet, og det markedet er ganske stort, sier han.

– Jeg tror at for mange er det feil å kjøpe rando-utstyr, legger han til.

Utfordringen deres er at fjellski-segmentet er ekstremt bredt. De må lage en løsning som fungerer for alt fra ekstreme turer til Nordpolen og Grønland, til folk som skal rusle en tur på ski i lia bak hytta.

Han forteller at de forsøker å dekke et behov som ligger mellom langrenn og rando.

– BC-skiene til nå har nok ligget mye tettere langrenn enn rando, men vi prøver å trekke det nærmere funksjonaliteten til mer stabilt topputstyr, forteller han.

Han forteller at de videre ser for seg systemet med en myk, men stabil sko.

Påvirket av pandemien

Ambisjonen deres har vært å lansere systemet vinteren 2021, men korona-situasjonen har skapt stor usikkerhet. Svendsen synes det er vanskelig å svare på spørsmål om når det kan bli et nytt produkt, gitt pandemi-situasjonen.

– Det er en spesiell tid for oss også. Det burde vært en av de viktigste periodene for å teste ting og verifisere ting, også har vi egentlig ikke lov til å flytte oss, forteller han.

Han forteller at de har hatt en målsetning om å introdusere systemet kommende skisesong.

– Da er ikke det nødvendigvis i butikk, men å gjøre en introduksjon inn i markedet hvor vi tar med oss de viktigste distributørene med på test, forteller han.

– Så må vi ser om vi får til det. Hadde du snakket med meg for fire uker siden, så hadde jeg tenkt at det kommer til å gå veldig bra, men nå vet jeg ingenting akkurat for øyeblikket. Vi må vente og se litt, legger han til.