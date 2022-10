Romsamarbeidet mellom USA og Russland fortsetter

Raketten med romfartøyet skal etter planen skytes opp fra Kennedy Space Center klokka 18 norsk tid onsdag, og blant passasjerene er den 38 år gamle russiske kosmonauten Anna Kikina. En japansk og to amerikanske astronauter er også om bord.

Forholdet mellom USA og Russland er svært anstrengt som følge av den russiske invasjonen av Ukraina, men samarbeidet mellom de to landene fortsetter inntil videre i verdensrommet.

Russiske Anna Kikina skal være med det amerikanske SpaceX-romfartøyet til ISS i kveld. Foto: Nasa

Senest for to uker siden ble en amerikansk astronaut fraktet til ISS med en russisk Sojuz-rakett.

Russland kunngjorde i juli at de trekker seg fra samarbeidet om ISS for å bygge sin egen romstasjon, noe USA da uttrykte skuffelse over.

ISS er et samarbeid mellom USA, Russland, Canada, Europa og Japan og ble tatt i bruk i 1998. Russlands plan er å starte byggingen av en egen romstasjon innen 2024, men dette kan vise seg å bli vanskelig som følge av sanksjonene Vesten har innført mot landet.