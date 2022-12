Romkapsel har landet på jordkloden etter tur rundt månen

Den ubemannede romkapselen landet utenfor Mexicos stillehavskyst, der et skip fra det amerikanske sjøforsvaret var på plass for å heise opp kapselen. Landingen gikk som planlagt.

Kapselen var en del av romraketten Artemis 1 som ble skutt opp fra Kennedy Space Center i Florida 16. november. I en drøy uke gikk kapselen i bane rundt månen.

På den nærmeste var den ubemannede Nasa-kapselen bare 130 kilometer over månenes overflate. Der testet Orion manøvrer som vil bli brukt under senere Artemis-oppskytinger, som skal bringe mennesker tilbake til månen for første gang siden 1970-tallet.

– Kunne ikke vært mer fornøyd

Kapsel ankom atmosfæren i nesten 40.000 kilometer i timen. Da kom temperaturen kom opp i 2.800 varmegrader.

– Vi kunne ikke vært mer fornøyd med hvordan romfartøyet har fungert, sa nestleder Debbie Korth i Orion-programmet da kapselen satte kursen tilbake til jorden.

Målet med romferden er å sjekke om kapselen er trygg nok til å frakte astronauter i framtiden. Orion var den første romkapselen til å gå i bane rundt månen siden Apollo 17 i 1972.

Mennesker på månen i 2025

Neste Artemis-romferd er planlagt i 2024, og da vil fire astronauter bli skutt opp for å gå i bane rundt månen. Året etter er det planlagt månelanding med to astronauter.

Kapselen brukte en uke på ferden tilbake til jorden. Prislappen for testturen ender opp på fire milliarder dollar.

Måneferden kom i gang etter nesten tre måneder med drivstofflekkasjer som utsatte oppskytingen. Dette førte raketten ut og inn av hangaren og utskytingsrampen flere ganger. I slutten av september var det orkanen Nicole med vinder på 130 kilometer i timen som tvang raketten innendørs igjen.