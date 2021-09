Dette var hovedårsaken til Gjerdrum-skredet

Rapporten til skredgranskerne ble først presentert på en pressekonferanse i Gjerdrum klokka 12 onsdag, men den ble lagt fram for de pårørende på Gjerdrum ungdomsskole onsdag formiddag.

Utvalget mener at kvikkleireskredet natt til 30. desember 2020 startet i ravinen vest for Holmen og deretter forplantet seg bakover og sideveis. Skredet forplantet seg ganske raskt videre mot nord og inn i byggefeltet Nystulia.

Utvalget mener at kunnskap om erosjon og fare for skred burde ha ført til erosjonssikringstiltak i nedre del av Tistilbekken der skredet startet, noe som ville redusert risikoen for et kvikkleireskred, heter det i rapporten.

Det var Romerikes Blad som først meldte om Gjerdrum-utvalgets konklusjon.

Gjerdrum-utvalget har hatt i oppgave å finne årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum og vurdere tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i hele landet.

Olje- og energidepartementet bekrefter overfor NTB at beboerne i området har hatt et møte med olje- og energiminister Tina Bru (H) og utvalgsleder Inge Ryan i forkant av pressekonferansen, og at de har fått vite konklusjonen i rapporten.

Til Romerikes Blad sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) at det er klart at rapporten er viktig for beboerne.

– Det er en alvorstynget anledning. Det er jo de som er rammet aller hardest. Vi føler alle med dem og er glade for at svarene som kommer, er ganske entydige, sier ordføreren til avisa utenfor lokalene.