Rolls-Royce vil bygge containerskip etter Lego-prinsippet

Tegninger og planer er klar for et 1258 TEU containerskip, en såkalt «feeder», som kan gå mellom små havner og store terminaler.

Konseptskipet er 145 meter langt, 26,5 meter bredt og er kalt «Electric Blue».

Det er med andre ord et elektrisk drevet fartøy, enten diesel-elektrisk, gass-elektrisk eller ved hjelp av batteri.

Makshastighet er oppgitt til 15 knop. Skrog og oppbygging er utformet slik at det kan klare seg uten ballastvann.

Og ikke minst; det er tegnet slik at det skal kunne tilpasses nye krav og framtidige løsninger, som fjernstyring og selvstyring.

Her er Norge verdensledende: Nå skal vi gjøre det til en milliardindustri

Klar for nye krav

Lugarer i containere. Antall justeres etter behov og krav til bemanning. Foto: Rolls-Royce

Oskar Levander, konserndirektør med ansvar for teknologi i Rolls-Royce, påpeker at skipseierne må være forberedt på endringer i krav i løpet av skipets levetid.

Rolls-Royce har derfor lansert konseptet for lavkost, smart shipping med et nytt standardisert drivstofføkonomisk skip, klargjort for å møte framtidas fjernstyring og etter hvert selvstyring.

Grunnmodellen er tenkt i 1000 TEU-klassen, men kan skaleres opp, opplyste Oskar Levander på en konferanse i forrige måned.

Trendene i shipping tilsier større grad av standardisering og modularisering. Med digitalisering og Internet of Things er vi på vei mot smart shipping.

30 år fram i tid

Gassmotorer og generatorer i containere på dekk. LNG-tanker er plassert i andre containere. Foto: Rolls-Royce

Sensorer på det meste av utstyr om bord kan samles inn og bearbeides for fjernovervåking og etter hvert fjernstyring. Skipets «helsetilstand» kan allerede nå overvåkes fra land.

Motorfabrikanter som Wärtsilä, MAN og Rolls-Royce tilbyr rederiene å overvåke og planlegge behovsbasert vedlikehold. Flere rederier outsourcer motor- og utstyrsvedlikehold til leverandørene. Kongsberg Maritime har eget senter for fjernovervåking og service på utstyr om bord på skip og rigger over hele verden.

Et skip kan ha rundt 30 års levetid. Skipene som bygges i dag skal med andre ord også kunne tilfredsstille framtidige utslippskrav, bemanningskrav, fjernstyres og kanskje kunne seile uten mannskap, altså autonomt.

Ved å plassere en del av utstyr, mannskapsrom, lugarer, energiproduksjon, drivstoff- og energilager i utskiftbare moduler, kan skipene tilpasses endringer i seilingsmønstre, geografiske områder, krav til lavere utslipp eller andre operasjonsbehov.

Fra september kreves det i alle nye skip: Den norske løsningen er den eneste som er godkjent i USA

Containere

Følgende utstyr kan plasseres i lett utskiftbare containere:

Lugarer

Maskin/motorpakker

Batteripakker

Drivstofftanker

Mannskapsrom og fast bro- og kontrollrom er tenkt plassert i skroget, under de modulbaserte lugarene.

Rolls-Royce ser for deg en flåte med standardiserte skip der modulene skal kunne skiftes ut og byttes mellom fartøyene. Ved behov for vedlikehold og reparasjon, kan modulene løftes av og erstattes av en ny.

Containere på kaia, klar til å løftes om bord - etter behov og krav. Foto: Rolls-Royce

Skal et skip gå i ECA-områder (emission control areas), vil LNG eller hybriddrift være aktuelt. Skal det gå i andre områder, kan LNG-tanker og LNG-motor erstattes med containere med andre typer framdrift- og drivstofftanker.

Skipet designes uten ballastvannssystem og har batteripakke plassert forut av hensyn til stabilitet og vektfordeling.

Rolls-Royce har lansert Electric Blue, et 1000 TEU containerskip med utskiftbare moduler for framdrifts- og drivstoffssystem og klargjort for fjernstyring og autonomi.

Industriaktører reagerer med vantro: Bestiller nye Kystvakt-skip basert på gammelt design

Sensorer og kamera

I stedet for en vanlig bro med visuell oversikt, er brofunksjonalitet plassert i en container under mannskapslugarer akter.

Skipet har beslutningsstøttesystem med avansert analyse av data, enten det styres fra brua eller etter hvert fra land.

Bro, mannskapsrom og lugarer plassert i containere på akterdekk for ikke å ta opp verdifull plass til last. Foto: Rolls-Royce

Forut er det plassert en enhet med 360 graders utsyn, spekket med sensorer og detektorer.

Systemet består blant annet av:

Radar

Kamera

IR-kamera (infrarødkamera)

LIDAR (optisk måling og posisjonsberegning)

AIS (automatisk identifikasjonssystem for skip)

Konfigurasjoner

Ifølge Rolls-Royce kan skipene være utstyr med følgende alternative maskinerikonsept.

Elektrisk framdrift

To propeller med permanentmagnetmotor

2-4 generatorsett

Motor og/eller batterier i containere

Gass eller dieselmotorer

Electric Blue Konseptskipet med 1000 TEU, er tenkt utstyrt med et nytt generatorsett på 2000 kWe med en MTU 16V4000M65-N. Batteriløsningen består av SAFT Seanergy 48 M High Energy Solution. 20 batterikabinett pakket i en 20-fots container. Kapasitet: 1035kWh. Maks utladingskraft: 2328 W, maks ladekapasitet: 1035 kW.

Maskinkonfigurasjon, oppsett og drift kan varieres etter behov og krav. Under lange overfarter kan hovedmotorer sørge for framdrift, mens hybridvarianten med batterier kan brukes for optimal kjøring av hovedmotorer, peak shaving (lastutjevning) og energiboost ved spesielle situasjoner.

Ren batteridrift kan brukes ved inn- og utseiling. Batterier kan enten lades med strøm fra land, eller hele pakker byttes ut med ferdig ladete batterier i containere.

Denne strømpluggen vekker sterke reaksjoner: Hurtigruten velger bort internasjonal standard

Priskutt

Konseptfartøyet er kostnadsberegnet og sammenliknet med et referansefartøy. Nybyggingsprisen er beregnet til cirka 15 millioner euro (cirka 133 millioner kroner), mot cirka 17,5 millioner euro (155 millioner kroner) for referanseskipet.

Besparelsen oppnås blant annet ved lavere stålvekt, ikke noe styrhus, kompakte modulbaserte lugarer, færre systemer om bord (blant annet ballastvann). Noe er imidlertid dyrere, blant annet batteripakker og redundant maskineri og fjernstyringssystem.

Rolls-Royce opplyser at de har fått et uavhengig konsulentselskap til å regne på prisene og fått samme resultat.

Drivstofftanker for marin diesel (MGO) til det dieselelektriske framdriftssystemet, med permanentmagnetmotor og Promas propell- og rorsystem fra Rolls-Royce. Foto: Rolls-Royce

Mot autonom framtid

Rolls-Royce har laget et «veikart» med følgende milepæler:

I 2020 kan skipene ha færre folk om bord og fjernstøtte (remote support) av enkelte funksjoner. Fjernstyring av små, lokale fartøy (ferger)

I 2025 vil vi se de første fjernstyrte skip i nærskipsfart.

I 2030 får vi de første fjernstyrte, ubemannete skip for havkryssing (deep sea)

I 2035 får vi de første autonome og mannskapsløse havgående skip