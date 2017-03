Roboter overtar bagasjen på Gardermoen

Når den nye avgangshallen på Oslo Lufthavn Gardermoen åpner offisielt i slutten av april, vil bagasjen bli håndtert av roboter i et eget bagasjehotell.

Terminalen har vært i prøvedrift siden 1. desember i fjor, men 27. april åpner den for alvor.

Det blir dermed en helt ny avgangshall, ny sikkerhetskontroll, ny utenlandsdel i pir nord med nye gateområder og en helt ny taxfreebutikk.

Men kanskje mest imponerende er et helt nytt system for bagasjehåndtering, som ligger skjult under gulvet i den nye avgangshallen.

11 kilometer med rullebånd

I det nye systemet fyker koffertene hit og dit på de rundt 11 kilometerne med rullebånd. Alt overvåkes av 150 kameraer og et stort antall sensorer.

Her er det nesten ikke bruk for mennesker. Robotene har overtatt.

– Hvis du sjekker inn på flyplassen flere timer før flyet går, må vi ha et sted å gjøre av kofferten din. Da plasserer vi den her, på bagasjehotellet. Så blir den hentet av roboter en time før flyet går, sier fagsjef Per Viggo Andersen på Oslo lufthavn til NTB.

Bagasjeanlegget har kostet 400 millioner kroner ifølge hangar.no. Det er blant de mest moderne i verden. Roboter som er 6,5 meter høye håndterer automatisk bagasjen som blir sjekket inn.

Plass til 1000 kofferter

Oppbevaringshyllene i anlegget har plass til 1.000 kofferter og bager, og robotene legger bagasjen på hyller for så å hente den og sende den til det riktige flyet før reisen begynner.

Så lenge bagasjelappen henger riktig vei, klarer skannerne og robotene mesteparten av jobben.

– Teknikken er jeg ikke bekymret for, skjer det noe med den er det forholdsvis lett å fikse. Det store marerittet er et omfattende datakrasj, innrømmer Andersen.

14 milliarder

Siden Oslo lufthavn ble åpnet i 1998 har antallet passasjerer økt fra 17 til 24 millioner årlig.

For seks år siden begynte man jobben med prosjektet som vil gjøre flyplassen nesten dobbelt så stor. Nye Oslo lufthavn vil ha kapasitet på 30 millioner reisende årlig.

Prislappen på utbyggingen er 14 milliarder kroner.

For den prisen har man blant annet fått 21 nye oppstillingsplasser for fly, 117.000 kvadratmeter gulvareal og altså et helt nytt bagasjeanlegg.