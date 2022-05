Roald Amundsen 150 år - «gjenoppstår» digitalt

I 1906 ble han med skipet Gjøa den første til å seile helt gjennom Nordvestpassasjen, den beryktede sjøveien mellom Atlanterhavet og Stillehavet som går over Canada.

14. desember 1911 ble han den første til å nå Sydpolen, mens den britiske rivalen Robert F. Scott og hans mannskap døde i forsøket på det som ble et kappløp mellom de to for å nå polpunktet.