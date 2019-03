Riksrevisjonen er kritisk til oljevernberedskapen i nord

Myndighetene har ikke sørget for at oljevernberedskapen er godt nok tilpasset de særskilte forholdene i nordområdene, understreker Riksrevisjonen i en rapport som ble lagt fram tirsdag.

De ber også om mer samarbeid mellom ulike departementer og blant annet næringen.

– Samordningen av oljevernberedskapen i Barentshavet er ikke godt nok avklart, og det er kritikkverdig, heter det i rapporten.

De advarer om at mangel på samarbeid i verste fall kan få svært negative konsekvenser for miljøet i de sårbare og verdifulle nordområdene.

– Miljødirektoratet og Kystverket utnytter ikke hverandres kompetanse godt nok for å sikre en robust og effektiv beredskap. Samarbeidet om å stille krav til og å følge opp oljevernberedskapen er kritikkverdig, heter det i rapporten.

Teknisk Ukeblad omtalte denne rapporten allerede i februar i år. En del av kritikken går på at myndighetene ikke har gjort nok for å forske fram nye teknologier tilpasset nordområdene.

Alvorlig rapport

Klima- og miljødepartementet gjør dessuten ikke nok for å ha et godt grunnlag for å kunne vurdere når det må iverksettes tiltak, konkluderer Riksrevisjonen.

Generalsekretær Bård Vegar Solhjell i WWF Verdens naturfond sier rapporten er alvorlig og ber om at særfradragene i oljeskatten nå fjernes.

– Riksrevisjonens undersøkelser viser at forvaltningen av petroleumsvirksomheten i nordområdene er svært dårlig koordinert, og faren for å ødelegge for natur og fiskeri er ikke tatt hånd om på en forsvarlig måte. Et oljesøl i Barentshavet vil potensielt være katastrofalt for naturen og fiskeri, sier Solhjell.

Riksrevisjonen kritiserer dessuten myndighetenes rådgiving for seismikkbruk.

– Kunnskapsgrunnlaget for rådene er dårlig, og myndighetenes råd er i visse tilfeller uklare, heter det i rapporten.

Riksrevisjonen mener kunnskapen om hvordan støy fra seismikk påvirker sjøpattedyr er mangelfull og understreker at myndighetenes råd ikke omfatter sjøpattedyr.

– Det er meget alvorlig da vi vet at store hvaler kan få ødelagt sin livsviktige kommunikasjon med andre hvaler på grunn av seismikken, sier Solhjell.

Må få konsekvenser

Også Naturvernforbundet reagerer på funnene i rapporten.

– Rapporten fra Riksrevisjonen bekrefter det vi har hevdet hele veien: Oljevernberedskapen er ikke god nok til å takle værforholdene i nordområdene. Likevel har man altså i lang tid gitt full gass for oljeboring uten tanke på konsekvensene, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet mener at resultatene fra Riksrevisjonens undersøkelser må få konsekvenser, både for oljeselskapene og myndighetene.

– Det er på tide med et kraftig oppgjør med den forvaltningen som har vært gjeldende de siste årene. Nå må hensynet til miljø og sikkerhet bli satt i høysetet. Her må oljeminister Freiberg komme på banen, krever Lundberg.

Det stiller politisk rådgiver Halvard Haga Raavand i Greenpeace Norge seg bak.

Denne rapporten føyer seg inn i rekken av de mange kritikkverdige forholdene rundt regjeringens hastverk med å bore etter olje i nord, og det må nå begynne å få konsekvenser, sier han.