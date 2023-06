Riksrevisjonen: Dårlig veistandard medvirkende til rundt 30 dødsfall i året

Kostnadene til drift og vedlikehold har økt betydelig siden 2015, uten at dette har gitt mer fremkommelige, miljøvennlige eller tryggere riks- og fylkesveier.

Det er kritikkverdig, konkluderer Riksrevisjonen i sin ferske undersøkelse av drift og vedlikehold på 56.000 kilometer med riks- og fylkesveiene i tidsrommet 2015-2022.

Norge er riktignok et av de mest trafikksikre landene i Europa, men bedre drift og vedlikehold kunne likevel bidratt til å gjøre ferdsel i trafikken enda tryggere.

– Drift og vedlikehold har stor betydning både for risikoen for at det skjer en ulykke, og for ulykkens skadeomfang. Ulykkesfaktorer som kan relateres til drift og vedlikehold, slik som for eksempel veidekke og glatt vei, har medvirket i omtrent 30 dødsulykker i året i perioden 2017–2021, konkluderer Riksrevisjonen.

Rapporten peker på flere svakheter i Statens vegvesens styring og oppfølging av drifts- og vedlikeholdsarbeidet, blant annet innen mål- og resultatstyring, planlegging, kontraktsutforming- og oppfølging, internkontroll og forbedringsarbeid. Samlet sett er dette kritikkverdig, skriver kommisjonen.