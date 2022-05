Hvor mange av oss har ikke et eller flere brannslukkingsapparater? Og hvor manga aner ikke hvor gamle de er og om de i hele tatt fungerer? Det de fleste gjør, er å kaste de gamle og kjøpe et nytt. Gjør du det på riktig måte, blir de i det minste til kamstål.

Det er likevel ikke bra fra et miljøsynspunkt, for apparatet kan være i sin skjønneste orden, og det å lage en ny stålbeholder krever ressurser. Det er bedre å overhale gamle enn å kaste den.

Miljø Norge har dette som en forretningsidé. De samler inn brukte brannslukkingsapparater, tapper dem, inspiserer dem og bygger dem opp på nytt. Alt etter Norsk Standard 3910.

De aller fleste apparatene er basert på pulver som har veldig gode slukkeegenskaper. Pulveret tappes ut, og det kan gjenbrukes. Det kan de aller fleste mekanismene også – etter litt smøring og overhaling.

– I mange tilfeller øker vi kvaliteten på brannslukkerne etter å ha resirkulert dem, sier daglig leder Nils Aulie. – Men det er også viktig at man sparer atmosfæren for 38 kilo CO 2 og andre miljøgifter når man kjøper et resirkulert apparat i stedet for et nytt.

Miljø Norge selger apparatene til kjeder som Jernia, som tar seg av salget til forbrukere og innsamling av gamle. 11 butikker er med, og lagt flere skal det bli. For selskapet har bygget opp en produksjonslinje som kan resirkulere 350.000 apparater årlig. Det høres mye ut, men det selges 700.000 nye hvert år.

Totalt er det rundt ti millioner brannslukkingsapparater i bruk. Ikke alle er i topp stand. Kanskje på tide å sjekke utløpsdatoen?

Teknisk sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.