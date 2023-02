Resirkulerer 95 prosent av avfallet og bruker det som fyllmasse: – Vi er veldig fornøyd

Nye Veier tester en ny fordelingsmetode av slamavfall på veiprosjektet E39 i Lyngdal i Agder. Målet er gjenbruk av slamavfallet som fyllmasse og å redusere avfallsmengden og behovet for kjøring til deponi.

– Dersom dette lykkes, oppnår vi reduserte utslipp, reduserer avfallsmengden kraftig og fjerner et betydelig antall lastebiler med tunnelslam fra veiene. Dette har også gevinster for trafikksikkerheten til andre trafikanter, sier Maarten Lohne van der Eynden, som er fagansvarlig for bærekraft i selskapet, i en pressemelding.

12.000 meter tunnel

Slamforedlings-prosjektet gikk i gang våren 2022 og avsluttes i første del av 2024. Da vil drivingen av tunnelløpene være ferdig.

Totalt er det bygd 12.000 meter med tunnel fordelt på to lange, doble løp. Når prosjektet er ferdig, er det ti kilometer med ny motorvei mellom Herdal og Røyskår i Lyngdal kommune.

Det var Nye Veier som kom opp med forslaget tilknyttet slamhåndteringen.

– Dette er ett av mange positive bidrag som har oppstått i dialog mellom bestiller og leverandør, og det tyder på at bransjesamarbeid er det som skal til for å finne konkrete og gjennomførbare løsninger som bærer frukter, sier prosjektsjef Harald Solvik.

Nå er de godt i gang med å fordele slam fra Kålås- og Rossåstunneløpene. Det gjøres med to ulike teknologier basert på filterpresse og vakuumbånd. Fordelingen skjer i tre tørrstoffanlegg i tunnelløpene.

Til nå er det produsert 400.000 liter med tørrstoff. Cirka 95 prosent av massene er det mulig å gjenbruke i prosjektet. Foto: Nye Veier

400.000 liter tørrstoff

Til nå er det produsert opp mot 400.000 liter med tørrstoff. Det er det som blir igjen av faste partikler etter at vann og olje er fjernet fra tunnelslammet.

Rundt 95 prosent av massene er mulig å gjenbruke. De resterende 5 prosentene blir levert til godkjent deponi for spesialavfall

Surheten på tunnelvannet kontrolleres nøye, slik at det ikke er skadelig å slippe det ut i naturen

– Ved å senke vanninnholdet i slammet kan tørrstoffet benyttes som fyllmasse innenfor prosjektområdet. Vannet som presses ut, kan da også enklere renses for forurensning, forklarer anleggsleder Adrian Morsund i Implenia Stangeland.

Målet på sikt er at renseprosessen gjør at 100 prosent av tunnelslammet kan foredles til gjenbrukbart tørrstoff. Anleggslederen sier de allerede ser god effekt.

Åtte millioner fra SD

Han mener flere entreprenører vil kunne dra nytte av pilotprosjekt. Vanligvis må slammet fraktes til godkjente mottak over større avstander for håndtering. Dette gir mye klimagassutslipp fra transporten.

Implenia Stangeland prøver ut to ulike teknologier for foredling av slammet. Det skjer i tre tørrstoffanlegg utplassert i hele prosjektets lengde. Foto: Nye Veier

– Med reduksjon av vanninnholdet minsker også transportbehovet og dermed også CO 2 -utslippene, sier tunnel-prosjektleder Adler Enoksen.

Nye Veier har fått i overkant av åtte millioner kroner fra Samferdselsdepartementet (SD) til pilotprosjektet.

Midlene er en del av en pot på 60 millioner kroner som er øremerket prosjekter for å ta ned klimagassutslippene i norsk bygg- og anleggsbransje.

– Vi er veldig fornøyd med stimuli som kommer fra politisk hold, sier prosjektsjef Harald Solvik i Nye Veier i pressemeldingen.